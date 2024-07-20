Убивство Ірини Фаріон: у слідства є кілька версій мотиву, — Клименко (відео)

За словами очільника МВС, стрілець готувався завчасно протягом тижня чи двох. Це не спонтанне вбивство. Мотиви ще опрацьовуються.

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Слідство має кілька версій мотивів убивства мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Про це під час брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не відкидається також участь росіян у цьому вбивстві. Поліція перевіряє всі чутки.

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Крім того, за словами Клименка, є інформація про зловмисника, який стріляв у Фаріон, однак наразі розкривати її слідство не буде, оскільки всі версії перевіряються. Щоправда, міністр заявив, що людина, чиї фотографії поширюють у мережі, справді стежила за під'їздом колишньої нардепки і може бути виконавцем убивства.

Убивство Ірини Фаріон

Також Клименко сказав, що слідство вже знає, зі зброї якого калібру вівся вогонь. Правоохоронці також знайшли гільзу. Додаткова інформація стане відома після судово-медичної експертизи.

"Я можу сказати, що стрілець готувався завчасно. Це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався: тиждень чи два тижні? Час покаже", — сказав міністр.

Ігор Клименко

Уже у себе в Telegram Клименко написав, що поліцейські спільно зі співробітниками СБУ проводять комплекс заходів, щоб знайти стрільця.

"Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ проводять комплекс заходів, щоб знайти стрільця. Паралельно використовуємо технічні можливості для ідентифікації нападника", — написав він.

Очільник МВС також заявив, що не відкидається версія, що вбивство мало замовний характер.

Нагадаємо, Ірина Фаріон померла в лікарні. Інформацію про загибель мовознавиці підтвердив мер Львова Андрій Садовий. А за словами місцевого депутата Ігоря Зінкевича, жінка померла о 23:20.

Раніше Фокус зібрав в одному матеріалі все, що було відомо про Фаріон, найгучніші її скандали в Україні, а також усі подробиці про стрілянину у Львові.