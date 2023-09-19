"Важлива складова": Україна вимагатиме репарацій від РФ у Гаазі, — посол

На брифінгу в Гаазі посол Антон Кориневич зазначив, що суму претензій поки не визначено, але рішення про висунення фінансових вимог ухвалено.

Related video

Влада України вирішила, що вимагатиме від РФ відшкодування збитків у рамках судового процесу щодо Конвенції про заборону геноциду, але сума фінансових вимог ще не визначена. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву агента Києва в процесі, посла Антона Кориневича на брифінгу в Гаазі.

Кориневич зазначив, що Україна, виступаючи в Гаазі, свідомо згадує про свої фінансові втрати.

"Репарації будуть важливою складовою нашої справи. Ми наголосили на цьому суду — про це говорив і я, як агент України, й інші представники юридичної команди, яка брала участь у процесі в Гаазі", — заявив він.

Кориневич навів дані Світового банку, який підрахував, що станом на літо 2023 року на відновлення збитків, які Росія завдала Україні, знадобиться 411 мільярдів доларів.

На брифінгу посол також зазначив, що рішення щодо суми претензій поки не ухвалено.

"Питання, що стосуються суми та іншої конкретики [претензій України до РФ] ми будемо вирішувати пізніше", — пояснив Кориневич.

Нагадаємо, що в серпні Антон Кориневич заявив, що Спецтрибунал має засудити приблизно 20 топчиновників Росії. Усіх інших військових злочинців судитимуть в інших судах.

Раніше Фокус писав про те, що росіяни зруйнували 116 тисяч цивільних об'єктів, за які РФ заплатить після війни.