Спецтрибунал має засудити приблизно 20 топчиновників Росії, — МЗС України (відео)

За словами представника МЗС Антона Кориневича, всі інші військові злочинці теж мають понести відповідальність. Це можуть бути тисячі людей. Їх судитимуть в інших судах.

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Спеціальний трибунал за злочин агресії РФ проти України притягне до відповідальності приблизно 20 топчиновників Кремля. Йдеться про представників як військового, так і політичного керівництва країни. Про це заявив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич в ефірі програми "Укрінформ. Вечірній стрім".

За його словами, злочин агресії — елітарний, а тому за нього відповідатимуть тільки головні представники керівництва країни-агресора. Він вчиняється особами, які можуть віддавати накази на ведення агресивної війни.

"Це, можливо, може бути 20 осіб — топпредставників політичного і військового керівництва РФ", — сказав Кориневич.

Він також зазначив, що серед засуджених на Спецтрибуналі можуть бути члени Ради безпеки РФ, а також ті, хто ухвалював кроки з виконання рішення про напад на Україну — командувачі родів військ, командування Росгвардії та інших силових структур.

При цьому, як зазначив дипломат, це не означає, що покарання понесуть тільки 20 топчиновників Росії. Усі інші воєнні злочинці теж мають понести відповідальність. Це можуть бути тисячі людей.

"Повинні просто за інші злочини, зокрема за воєнні злочини і злочини проти людяності та геноцид — у національних судах України та інших держав світу або в Міжнародному кримінальному суді", — підсумував Кориневич.

Антон Кориневич про трибунал над РФ (дивитися з 5 хвилини)

Нагадаємо, що 17 серпня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук висловилася про готовність до затяжної війни. За її словами, військові на фронті знають, що війна буде тривалою, тож суспільству потрібно ще більше згуртуватися, щоб зберегти дух національного єднання.