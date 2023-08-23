Міжнародний суд ООН анонсував слухання за позовом України до Росії щодо геноциду

У справу вступають 32 держави, слухання розпочнуться з аргументів представників РФ, а потім — України.

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Міжнародний суд ООН із 18 по 27 вересня 2023 року заслухає позов України до РФ стосовно здійснення геноциду. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті судової інстанції.

Представники заслухають попередні заперечення, висунуті Росією. Відповідні матеріали стосуються справи щодо звинувачень у геноциді. Йдеться про розгляд Конвенції щодо запобігання злочину геноциду й покарання за нього. У справу вступають 32 держави. Також зазначається, що слухання розпочнуться з оголошення аргументів Росії, а потім — України.

На 20 серпня заплановані виступи представників 32 країн, які підтримали Україну в позові проти Росії. Це Австралія, Німеччина, Австрія, Чехія, Словаччина, Бельгія, Хорватія, Естонія, Данія, Фінляндія, Люксембург, Ірландія, Болгарія, Швеція, Канада, Кіпр, Нідерланди, Франція, Іспанія, Італія, Греція, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Норвегія, Мальта, Нова Зеландія, Португалія, Польща, Румунія, Велика Британія та Словенія.

Позов України до Росії щодо геноциду

Україна подала до секретаріату Суду заяву про порушення справи проти Росії. Це відбулося 26 лютого 2022 року. В матеріалах ішлося про застосування та виконання Конвенції 1948 року. РФ висунула 3 жовтня попередні заперечення щодо юрисдикції Суду й прийнятності заяви України.

Нагадаємо, 3 серпня "Голос Америки" повідомив, що Міжнародний суд у Гаазі може видати новий ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна. Судова інстанція розслідує не тільки провадження стосовно незаконної депортації дітей, а й інші злочини. У деяких процесах фігурує особисто російський диктатор, коли робить відповідні заяви для журналістів. Міжнародна судова інстанція й надалі вивчає не тільки справу російського лідера щодо депортації дітей, а й інші злочини, у яких його підозрюють.