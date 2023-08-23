Международный суд ООН анонсировал слушания по иску Украины к России о геноциде

В дело вступают 32 государства, а слушания начнутся с аргументов представителей РФ, а затем — Украины.

Related video

Международный суд ООН с 18 по 27 сентября 2023 года заслушает иск Украины к РФ относительно совершения геноцида. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте судебной инстанции.

Представители заслушают предварительные возражения, выдвинутые Россией. Соответствующие материалы касаются дела по обвинениям в геноциде. Речь идет о рассмотрении Конвенции по предотвращению преступления геноцида и наказания за него. В дело вступают 32 государства. Также отмечается, что слушания начнутся с объявления аргументов России, а затем — Украины.

На 20 августа запланированы выступления представителей 32 стран, которые поддержали Украину в иске против России. Это Австралия, Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Бельгия, Хорватия, Эстония, Дания, Финляндия, Люксембург, Ирландия, Болгария, Швеция, Канада, Кипр, Нидерланды, Франция, Испания, Италия, Греция, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Норвегия, Мальта, Новая Зеландия, Португалия, Польша, Румыния, Великобритания и Словения.

Иск Украины к России относительно геноцида

Украина подала в секретариат Суда заявление о возбуждении дела против России. Это произошло 26 февраля 2022 года. В материалах речь шла о применении и выполнении Конвенции 1948 года. РФ выдвинула 3 октября предварительные возражения относительно юрисдикции Суда и приемлемости заявления Украины.

Напомним, 3 августа "Голос Америки" сообщил, что Международный суд в Гааге может выдать новый ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Судебная инстанция расследует не только производство в отношении незаконной депортации детей, но и другие преступления. В некоторых процессах фигурирует лично российский диктатор, когда делает соответствующие заявления для журналистов. Международная судебная инстанция и в дальнейшем изучает не только дело российского лидера по депортации детей, но и другие преступления, в которых он подозревается.