Международный суд в Гааге может выдать новый ордер на арест Путина: подробности

В МУС расследуют не только дело о незаконной депортации детей, но и другие преступления. В некоторых процессах фигурирует лично президент Владимир Путин, когда делает заявления для журналистов.

Related video

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) может вскоре выдать новые ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и других представителей высшего руководства страны. Об этом говорится в заявлении главы организации Петра Гофманского, передает "Голос Америки" 3 августа.

По его словам, Международный уголовный суд изучает не только дело российского лидера о депортации детей, но и другие преступления, в которых он подозревается.

Выдача новых ордеров будет зависеть в первую очередь от действий прокурора.

"Он (прокурор МУС, — ред.) может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, так же как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", — говорится в сообщении.

В издании отметили, что одно из дел, по которому Владимиру Путину могут выдать новый ордер — военные преступления ЧВК "Вагнер".

Если будет доказано, что российские наемники участвуют в сознательном убийства украинцев и руководство РФ принимало в этом непосредственное участие, тогда МУС примут новое решение, которое лишь усугубит шаткое положение главы Кремля и элиты.

Одно из доказательств предоставил лично Владимир Путин во время общения с журналистами. Он заявил, что Москва в течении последнего года выделила из государственного бюджета на частное формирование миллиард долларов.

"Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия "Вагнера" и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России", — заявил профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в России объявили в розыск судью МУС, которая выдала ордер на арест Путина. В Кремле убеждены, что такие действия носят незаконный характер и оснований для привлечения к уголовной ответственности президента РФ не существует.