Найвідоміший сливовий пиріг у світі: рецепт із The New York Times
Рецепт цього пирога сім років поспіль публікували на прохання читачів.
Кулінарні рецепти часто бувають улюбленими, але, мабуть, жоден з них не зрівняється зі сливовим пирогом із газети The New York Times. Сім років один і той самий рецепт з'являвся в газеті в одному і тому ж вигляді на прохання читачів. Його вирізали і зберігали, але на всіх вирізок не вистачало і рецепт друкували знову.
Нарешті, в редакції надрукували рецепт на спеціальному жорсткому папері з перфорацією по краях, щоб вирізка зберігалася довше. Тож Маріан Буррос, яка працювала кулінарним оглядачем і придумала цей пиріг, стала справжньою зіркою випічки.
Пиріг у підсумку й справді виходить дуже смачним і дуже простим. Його також готують з абрикосами і використовують рецепт тіста для мафінів.
Основа пирога — здобне тісто. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'яким. Спочатку збийте частину масла (120 г) разом із цукром (200 г). Зручніше це зробити за допомогою міксера: масло має стати пишним і блідим, а цукор — повністю розчинитися.
Сливовий пиріг із The New York Times
Інгредієнти:
- ¾ (в оригінальному рецепті 1983 року 1 склянка) цукру;
- ½ склянки вершкового масла, розм'якшеного (це рівно 113 г);
- 1 склянка борошна, просіяного;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- дрібка солі;
- 2 яйця;
- 12 слив (тобто 24 половинки) без кісточок;
- 2 ст. л. цукру і 1 ч. л. кориці для того, щоб посипати пиріг.
Основа пирога — здобне тісто. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'яким. Спочатку збийте частину масла (120 г) разом із цукром (200 г). Зручніше це зробити за допомогою міксера: масло має стати пишним і блідим, а цукор — повністю розчинитися.
Вмішайте в масляну масу два яйця — спочатку одне, потім інше, дочекавшись, поки перше повністю з'єднається з майбутнім тістом.
Відміряйте 150 грамів борошна, додайте 1 чайну ложку розпушувача і просійте все разом в окрему миску. Продовжуючи збивати масло з яйцями, частинами вмішайте борошно. Додайте сіль і вимішайте тісто до однорідності.
Форму діаметром 23-25 см вистеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом.
Сливи вимийте, розріжте навпіл і видаліть кісточку. Викладіть половинки слив на тісто зрізом донизу, злегка втиснувши їх у поверхню пирога.
Цукор, що залишився, змішайте з корицею і посипте ним верхівку пирога. Випікайте пиріг близько 45 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Перевірте готовність шпажкою, проткніть нею центр пирога: якщо тісто не налипає, пиріг пропікся.
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