Найвідоміший сливовий пиріг у світі: рецепт із The New York Times

Рецепт цього пирога сім років поспіль публікували на прохання читачів.

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Кулінарні рецепти часто бувають улюбленими, але, мабуть, жоден з них не зрівняється зі сливовим пирогом із газети The New York Times. Сім років один і той самий рецепт з'являвся в газеті в одному і тому ж вигляді на прохання читачів. Його вирізали і зберігали, але на всіх вирізок не вистачало і рецепт друкували знову.

Нарешті, в редакції надрукували рецепт на спеціальному жорсткому папері з перфорацією по краях, щоб вирізка зберігалася довше. Тож Маріан Буррос, яка працювала кулінарним оглядачем і придумала цей пиріг, стала справжньою зіркою випічки.

Пиріг у підсумку й справді виходить дуже смачним і дуже простим. Його також готують з абрикосами і використовують рецепт тіста для мафінів.

Основа пирога — здобне тісто. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'яким. Спочатку збийте частину масла (120 г) разом із цукром (200 г). Зручніше це зробити за допомогою міксера: масло має стати пишним і блідим, а цукор — повністю розчинитися.

Сливовий пиріг із The New York Times

Інгредієнти:

¾ (в оригінальному рецепті 1983 року 1 склянка) цукру;

½ склянки вершкового масла, розм'якшеного (це рівно 113 г);

1 склянка борошна, просіяного;

1 чайна ложка розпушувача;

дрібка солі;

2 яйця;

12 слив (тобто 24 половинки) без кісточок;

2 ст. л. цукру і 1 ч. л. кориці для того, щоб посипати пиріг.

Основа пирога — здобне тісто. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'яким. Спочатку збийте частину масла (120 г) разом із цукром (200 г). Зручніше це зробити за допомогою міксера: масло має стати пишним і блідим, а цукор — повністю розчинитися.

Вмішайте в масляну масу два яйця — спочатку одне, потім інше, дочекавшись, поки перше повністю з'єднається з майбутнім тістом.

Відміряйте 150 грамів борошна, додайте 1 чайну ложку розпушувача і просійте все разом в окрему миску. Продовжуючи збивати масло з яйцями, частинами вмішайте борошно. Додайте сіль і вимішайте тісто до однорідності.

Форму діаметром 23-25 см вистеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом.

Сливи вимийте, розріжте навпіл і видаліть кісточку. Викладіть половинки слив на тісто зрізом донизу, злегка втиснувши їх у поверхню пирога.

Цукор, що залишився, змішайте з корицею і посипте ним верхівку пирога. Випікайте пиріг близько 45 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Перевірте готовність шпажкою, проткніть нею центр пирога: якщо тісто не налипає, пиріг пропікся.

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