Чудовий домашній десерт: рецепт пирога з динею
Такий пиріг виходить м'яким і дуже ароматним.
Динний пиріг — це один із тих домашніх рецептів випічки, який точно варто спробувати. Особливо якщо куплена диня виявилася твердою і не надто солодкою — це виправить цукор. Рецептом поділилися на сайті Ricetta.
Динний пиріг сподобається навіть найменшим, посипаний цукровою пудрою. Інгредієнти розраховані на форму для торта діаметром 22 см.
Пиріг із динею
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- цукор — 180 г;
- м'якоть дині — 500 г;
- борошно — 250 г;
- соняшникова олія — 100 г;
- молоко 50 мл;
- розпушувач — 16 г.
Приготування динного пирога почнемо з того, що зіб'ємо яйця з цукровим піском, щоб вийшла легка суміш.
Продовжуючи перемішувати електричним вінчиком, влийте соняшникову олію і молоко.
Наріжте диню скибочками, видаліть шкірку і насіння, потім наріжте її невеликими шматочками.
Додайте 300 г дині в тісто, перемішайте все вінчиком, потім поступово додайте просіяне борошно і розпушувач.
Щойно отримаємо однорідну на вигляд суміш без грудочок, додаємо до неї іншу частину дині, нарізану кубиками, намагаючись розподілити її рівномірно.
Змастіть маслом і посипте борошном форму діаметром 22 см і вилийте в неї суміш.
Готуйте в розігрітій вентильованій духовці за температури 180° протягом 30 хвилин. Потім дайте пирогу охолонути, посипте цукровою пудрою і подавайте до столу.
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