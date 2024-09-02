Чудовий домашній десерт: рецепт пирога з динею

Такий пиріг виходить м'яким і дуже ароматним.

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Динний пиріг — це один із тих домашніх рецептів випічки, який точно варто спробувати. Особливо якщо куплена диня виявилася твердою і не надто солодкою — це виправить цукор. Рецептом поділилися на сайті Ricetta.

Динний пиріг сподобається навіть найменшим, посипаний цукровою пудрою. Інгредієнти розраховані на форму для торта діаметром 22 см.

Пиріг із динею

Інгредієнти:

3 яйця;

цукор — 180 г;

м'якоть дині — 500 г;

борошно — 250 г;

соняшникова олія — 100 г;

молоко 50 мл;

розпушувач — 16 г.

Приготування динного пирога почнемо з того, що зіб'ємо яйця з цукровим піском, щоб вийшла легка суміш.

Продовжуючи перемішувати електричним вінчиком, влийте соняшникову олію і молоко.

Наріжте диню скибочками, видаліть шкірку і насіння, потім наріжте її невеликими шматочками.

Додайте 300 г дині в тісто, перемішайте все вінчиком, потім поступово додайте просіяне борошно і розпушувач.

Щойно отримаємо однорідну на вигляд суміш без грудочок, додаємо до неї іншу частину дині, нарізану кубиками, намагаючись розподілити її рівномірно.

Змастіть маслом і посипте борошном форму діаметром 22 см і вилийте в неї суміш.

Готуйте в розігрітій вентильованій духовці за температури 180° протягом 30 хвилин. Потім дайте пирогу охолонути, посипте цукровою пудрою і подавайте до столу.

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