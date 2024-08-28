Ніжний бісквіт на окропі: як приготувати основу для тортів без молока

Добре приготований бісквіт вважається прекрасною основою для багатьох тортів і тістечок. І цей готується дуже просто.

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Бісквіти можна готувати по-різному. Кожен рецепт гарний по-своєму. Багато хто любить готувати бісквіт без молока на окропі. Основа прекрасно замішується і швидко збільшується в об'ємі. Після випічки і дозрівання вона виходить досить ніжною, водночас зберігає свою текстуру. Тому її можна без проблем розрізати на 3-4 коржі, щоб використовувати для прошарку кремом. Фокус розповість, як його приготувати.

Готувати бісквітну основу можна двома різними способами. У першому випадку білки відокремлюються від жовтків і збиваються окремо. Такий спосіб приготування називається холодним. За гарячого методу приготування яйця збиваються цілком.

Бісквіт на окропі

Інгредієнти:

чотири яйця;

вода — 50 мл;

вершкове масло — 50 г;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

крохмаль — 40 г;

борошно пшеничне — 150 г;

цукор — 160 г.

Приготування бісквіта почнемо з відділення білків від жовтків. Білки збиваємо міксером на низьких обертах. Щойно вони почнуть перетворюватися на піну, додаємо до них половину цукру і ще раз ретельно збиваємо. Маса має стати повітряною, але досить щільною, щоб вона не стікала з миски під час перевертання;

В окремій мисці збиваємо жовтки з цукром, що залишився. Суміш має побіліти й збільшитися в об'ємі. І акуратно вмішуємо жовткову масу в білкову. Найкраще це робити лопаткою, піднімаючи білки знизу.

Змішуємо пшеничне борошно з крохмалем і розпушувачем. Масу просіваємо в жовтково-білкову суміш. Акуратно перемішуємо.

Розм'якшене вершкове масло змішуємо з окропом. Швидко розмішуємо, щоб маса стала однорідною, потім її додаємо до решти компонентів і акуратно перемішуємо.

Виливаємо тісто у форму для запікання і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин.

Після приготування даємо бісквіту трохи охолонути. Через 10-15 хвилин виймаємо його з форми і відправляємо застигати на решітку. Коли бісквіт повністю охолоне, обертаємо його харчовою плівкою і відправляємо на дозрівання в холодильник на 8-12 годин. Тепер його можна використовувати для тортів.

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