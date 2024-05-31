Що таке Намелака і як його готувати: оригінальний рецепт солодкого японського крему
Намелака — солодкий крем, щось середнє між мусом і ганашем. Придумали його близько 30 років тому і дали японську назву.
Уперше Намелаку приготували і дали їй назву в школі високої кухні L'Ecole du Grand Chocolate Valrhona. "Намелака" — слово японського походження від "namma lakka", що означає "гладкий/вершковий". Це дуже вершковий крем на основі вершків і молока. У цього крему неймовірно шовковиста і гладка структура та ніжний смак. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
На відміну від класичного ганаша, приготованого тільки з рідких вершків і шоколаду, намелака також передбачає використання молока і желатину, які надають страві правильної структури.
За особистим смаком ви можете замінити білий шоколад молочним або темним шоколадом або, якщо хочете, після того, як він постоїть у холодильнику, ви можете збити отримані вершки електричним вінчиком: для ще більш повітряного результату. Зберігати його можна в холодильнику, накривши харчовою плівкою, максимум 2-3 дні.
Намелака
Інгредієнти:
- свіжі вершки — 200 мл;
- білий шоколад — 200 г;
- молоко — 80 мл;
- листи желатину — 5 г.
Залиште желатин замочуватися в холодній воді близько 10 хвилин. Тим часом крупно порубайте білий шоколад ножем. Дайте шоколаду розтанути на водяній бані. Потім додайте гаряче молоко і добре віджатий желатин.
Після додаємо вершки та ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою, ставимо в холодильник на мінімум 12 годин.
Після закінчення часу дістаньте затверділий крем із холодильника.
Намелака готова до вживання або використання за бажанням для наповнення десертів усіх видів.
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