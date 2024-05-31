Лінивий "Наполеон" із шоколадним кремом і вишнею: рецепт смачного десерту без клопоту

Готовий торт необхідно відправити на кілька годин у холодильник, щоб він настоявся.

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Смачних "Наполеонів" багато не буває, а якщо він ще й готується дуже швидко, то такий рецепт обов'язково знайде своє місце в кулінарному блокноті будь-якої господині. Сьогодні хочемо поділитися з вами рецептом ледачого "Наполеона" з шоколадним кремом і вишнею з блогу "Душевні рецепти".

Ледачий "Наполеон" із шоколадним кремом і вишнею

Інгредієнти:

листове дріжджове тісто — 750 г;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 150 г;

яйця — 2 шт;

молоко — 400 мл;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

какао — 2 ст. л;

ванілін;

вишня — 300 г.

Спосіб приготування:

Розкачати тісто на пергаменті, вирізати коло за формою 16 см. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Спекти три коржі. Остиглі коржі розділити кожен на два.

Для крему з'єднати молоко, жовтки, цукор і ванілін. Добре перемішати, прогріти на середньому вогні й поступово додати крохмаль. Помішуючи, довести до густої консистенції.

У остиглий крем додати половину розм'якшеного масла, збити і додати масло, що залишилося. Знову збити. Маса має бути ніжна і гладенька.

До вишні додати цукор і поставити на повільний вогонь.

Крохмаль розвести в 50 мл води. Коли вишня почне закипати, влити невеликими порціями розведений крохмаль. Варити, помішуючи, до загустіння.

Далі збираємо торт. Корж змастити кремом, зверху — наступний корж, крем, вишні, і так поки всі коржі не будуть змащені. Верхній корж змастити тільки кремом.

Готовий торт посипати крихтою з усіх боків і дати йому настоятися кілька годин.

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