Найпростіший рецепт: як приготувати торт "Наполеон"

Торт "Наполеон" — це випічка, яку готують за найрізноманітнішими рецептами. І це один із найпростіших.

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Торт "Наполеон", як вважається, придумали кондитери 1912 року, коли відзначали сторіччя перемоги над Наполеоном. Торт нарізали трикутниками, які нагадували знаменитий капелюх полководця. Але за іншою легендою торт придумали набагато раніше, і це перероблений рецепт французького десерту мільфей.

Але торт "Наполеон" став популярним і тепер його готують за різними рецептами і з різним кремом. Головне, що тонкі коржі перемащуються смачною начинкою. Цей рецепт дуже простий і приготувати його зможе навіть кондитер-початківець. Фокус розповість як.

Торт "Наполеон"

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

молоко — 260 мл;

1 яйце;

вершкове масло — 190 г;

сіль — 3 г;

цукор — 50 г;

оцет 6% — 10 мл.

Для крему:

молоко — 300 мл;

1 яйце;

борошно — 30 г;

вершкове масло — 200 г;

цукор — 180 г;

ванільний цукор — 10 г.

Спочатку приготуйте тісто для коржів. У глибокій мисці з'єднайте цукор, сіль, оцет і яйце, перемішайте. Влийте молоко і збийте вінчиком до отримання однорідної маси.

Вершкове масло розтопіть і остудіть. Влийте в тісто і знову все збийте. Просійте борошно і додавайте в тісто невеликими порціями, щоразу добре перемішуйте.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розділіть тісто на вісім частин і кожну розкачайте в тонкий пласт. Наколіть коржі виделкою, щоб вони не здувалися. Викладіть на деко, вистелене пергаментом, і випікайте 4-5 хвилин. Те ж саме зробіть з іншими коржами.

А потім приготуйте заварний крем. З'єднайте цукор і ванільний цукор із борошном, додайте яйце і перемішайте. Влийте молоко і ще раз усе ретельно перемішайте.

Крем перелийте в сотейник, поставте на невеликий вогонь і доведіть до кипіння. Варіть крем близько 6-8 хвилин, постійно помішуючи. Потім зніміть із вогню й остудіть. Збийте розм'якшене вершкове масло за допомогою міксера. Невеликими порціями додавайте заварний крем, щоразу добре перемішуючи.

Розкришіть один корж для прикраси. Решту перемажте кремом і зберіть торт. Останній корж поки не змащуйте кремом. Приберіть торт у холодильник на кілька годин, щоб він застиг і просочився. Потім верх і боки торта обмажте кремом і посипте крихтою.

Також тісто для "Наполеона" можна замішати на крижаній воді.

Якщо вам подобається торт "Наполеон", то ви можете приготувати також його "ліниву" версію.