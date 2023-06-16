Лінивий "Наполеон". Найпростіший рецепт культового десерту

Торт "Наполеон" вважається не найпростішим десертом, адже коржі доводиться довго випікати та остуджувати. Але є вихід.

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Наполеон вважається класичним тортом і процес його приготування досить простий. Тільки триває багато часу. І найбільше його йде на випікання коржів. Але є спосіб обійти цей етап, і насолодитися "Наполеоном" набагато швидше, ніж здається.

Рецептом швидкого та лінивого "Наполеона" поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко.

Лінивий "Наполеон"

Інгредієнти:

тісто філо — 400 г;

масло вершкове розтоплене — 150 г;

Для крему:

молоко — 500 г;

два яйця;

цукор — 150 г;

крохмаль кукурудзяний — 30 г;

вершкове масло — 75 г;

сир маскарпоне — 250 г;

ванільний цукор.

Тісто філо продається в упакуваннях по кілька аркушів, і працювати з ним потрібно швидко, тому що воно швидко пересихає і стає ламким. ⠀

Скручуємо всі листи в рулон і нарізаємо, у вас вийдуть довгі стрічки тіста. Розділіть їх на три порції, які випікатимете окремо. Перед запіканням тісто можна посипати мигдалем чи корицею, якщо любите.

Викладаємо стрічки тіста на лист, застелений пергаментом, рясно змащуємо вершковим маслом і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці. Коржів має вийти три. Але все залежить від розміру. Краще орієнтуватися на розмір тарілки, на якій ви збиратимете торт.

А поки коржі остигають, готуйте крем. Поставте молоко на вогонь. Змішайте в окремій мисці яйця, цукор і крохмаль. Як тільки молоко починаєте закипати — вливайте яєчну суміш і інтенсивно помішуйте вінчиком, поки крем не загусне.

Зніміть із вогню. Додайте масло та ванільний цукор. Дайте охолонути і відправте в холодильник, накривши плівкою так, щоб вона торкалася поверхні крему.

Далі додайте до охолодженого крему маскарпоне і збийте міксером. Крем готовий.

Перемажте коржі з тіста філо кремом, тільки обережно, зберіть торт і присипте цукровою пудрою. Лінивий "Наполеон" готовий.

Також з тіста філо ви можете приготувати найсмачніший яблучний пиріг "Вуаль нареченої".