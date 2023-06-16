Ленивый "Наполеон". Простейший рецепт культового десерта

Торт "Наполеон" считается не самым простым десертом, ведь коржи приходится долго выпекать и остужать. Но есть выход.

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"Наполеон" читается классическим тортом и процесс его приготовления довольно прост. Только занимает много времени. И больше всего его уходит на выпекание коржей. Но есть способ обойти этот этап, и насладится "Наполеоном" куда быстрее, чем кажется.

Рецептом быстрого и ленивого "Наполеона" поделилась шеф-повар Валентина Саенко.

Ленивый "Наполеон"

Ингредиенты:

тесто фило — 400 г;

масло сливочное растопленное – 150 г;

Для крема:

молоко – 500 г;

два яйца;

сахар – 150 г;

крахмал кукурузный – 30 г;

сливочное масло – 75 г;

сыр маскарпоне – 250 г;

ванильный сахар.

Тесто фило продается в упаковках по несколько листов, и работать с ним нужно быстро, так как оно быстро пересыхает и становится ломким. ⠀

Скручиваем все листы в рулон и нарезаем, у вас получатся длинные ленты теста. Разделите их на три порции, которые будете выпекать отдельно. Перед запеканием тесто можно посыпать миндалем или корицей, если любите.

Выкладываем ленты теста на противень, застеленный пергаментом, обильно смазываем сливочным маслом и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке. Коржей должно выйти три. Но все зависит от размера. Лучше ориентироваться на размер блюда, на котором вы будете собирать торт.

А пока коржи остывают, готовьте крем. Поставьте молоко на огонь. Смешайте в отдельной мисочке яйца, сахар и крахмал. Как только молоко начинаете закипать – вливайте яичную смесь и интенсивно помешивайте венчиком, пока крем не загустеет.

Снимите с огня. Добавьте масло и ванильный сахар. Дайте остыть и отправьте в холодильник, накрыв пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема.

Далее добавьте в охлажденный крем маскарпоне и взбейте миксером. Крем готов.

Перемажьте коржи из теста фило кремом, только осторожно, соберите торт и присыпьте сахарной пудрой. Ленивый "Наполеон" готов.

Также из теста фило вы можете приготовить вкуснейший яблочный пирог "Вуаль невесты".