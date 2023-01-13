Тает во рту. Рецепт яблочного пирога "Вуаль невесты"

Это вкуснейший пирог делают во Франции, и он точно стоит того, чтобы его приготовить.

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Яблочный пирог "Вуаль невесты" также называют гасконским яблочным пирогом, или яблочным крустадом. В нем идеально сочетаются ароматная яблочная начинка на тонком слое теста и хрустящее тесто сверху, присыпанное сахарной пудрой.

Главное в пироге – это тесто фило. И его лучше купить готовым. Можно приготовить и самостоятельно, но это сложный и трудоемкий процесс.

Пирог "Вуаль невесты"

Ингредиенты:

Тесто фило — 8-10 листов;

Масло сливочное — 100 гр;

Яблоки — 1 кг;

Ром — 1 ст. л. (также можно взять коньяк, или бренди);

Корица — 1 ч. л.;

Сахар — 150 гр;

Сок лимона — 20 гр;

Пакетик ванильного сахара.

Очистите яблоки от кожицы и нарежьте небольшими кусочками. Яблоки лучше выбирать плотные и кисло-сладкие, чтобы кусочки сохраняли форму в духовке. Сразу полейте ломтики яблок лимонным соком, чтобы они не темнели.

Растопите на сковороде растопить 30 грамм сливочного масла, и потомите в нем яблоки около пяти минут. Всыпьте 100 грамм сахара и перемешайте, всыпьте корицу и влейте ложку рома. Мешайте яблоки, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и добавьте ванильный сахар. Остудите начинку.

Форму для пирога смажьте сливочным маслом, а оставшееся сливочное масло растопите. Теперь предстоит самая сложная часть готовки: берите каждый лист теста фило, смазывайте его растопленным сливочным маслом (для этого лучше использовать силиконовую кисточку) и укладывайте в форму для выпечки кресс-накрест. Края будут свисать и именно это там и надо, после мы ими закроем начинку.

Каждый лист фило, уложенный в форму, пересыпайте слегка сахаром. Выложите так четыре листа фило, после выложите начинку, сверху аналогичным способом уложите оставшееся тесто: перемазывая маслом и присыпая сахаром.

Затем заверните свисающие края теста в форму. Укладывайте их нарочито неряшливо – в этом и прелесть "Вуали невесты". Аккуратно смажьте верхушку остатками сливочного масла, чуть присыпьте сахаром.

Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 190 градусов около получаса. После достаньте и остудите и только тогда доставайте из формы. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить настоящий американский яблочный пирог: в нем много начинки и тонкое тесто.