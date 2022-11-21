Тонкое тесто и много начинки. Как приготовить настоящий американский яблочный пирог

Яблочные пироги считаются национальной едой в США и отличаются они щедрым количеством начинки и тонким, тающим во рту тестом.

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В Америку яблочные пироги привезли еще в XVII веке английские, немецкие и шведские переселенцы. Так что с того времени яблочный пирог появился в меню всех уважающих себя ресторанов и даже фаст-фудов вроде "Макдональдса".

Существует множество рецептов американских яблочных пирогов, но объединяет их одно: много яблочной начинки с корицей и тонкое хрустящее тесто.

Американский яблочный пирог

Ингредиенты:

Яблоки — 1 кг;

Коричневый сахар (но можно и белый) — 190 гр;

Мука — 400 гр;

Сливочное масло — 225 гр;

Два яйца;

Корица.

Сначала готовим тесто: взбиваем масло и 50 грамм сахара в большой миске, пока масса не станет однородной. Добавляем одно яйцо целиком и один желток. Белок пока отставляем. Взбиваем снова. Добавляем 350 грамм муки и перемешиваем ложкой, пока тесто не сформируется, тогда продолжаем вымешивать руками на припыленной мукой поверхности.

Вымешав, скатываем тесто в шар, заворачиваем в пленку и отставляем минимум на 45 минут.

А потом чистим яблоки нарезаем тонкими ломтиками. Нарезанные – выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.

Смешиваем обсушенные яблоки со 140 граммами сахара, корицей и 50 граммами муки.

Разогреваем духовку до 170 градусов. Слегка взбиваем яичный белок вилкой. Треть теста оставляем завернутым в пленку, а остальное тесто раскатываем и выкладываем в форму.

Яблоки с корицей и сахаром снова перемешиваем и выкладываем в форму на тесто. Края смачиваем водой и закрываем сверху оставшимся раскатанным тестом, залепливаем края, отрезаем лишнее тесто и делаем на нашем пироге несколько надрезов, чтобы выходил пар. Если этого не сделать – верх пирога вздуется пузырем.

Смазываем пирог белком, посыпаем сахарной пудрой и запекаем в духовке в течение 40–45 минут. Когда пирог будет готов, достаем его из духовки, оставляем "отдохнуть" минут на десять. Американский яблочный пирог готов.

Также вы можете приготовить вкуснейшую яблочную шарлотку, а также просто запечь яблоки в духовке с орехами и сухофруктами.