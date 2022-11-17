Простой рецепт вкусной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко
Шарлотка с яблоками один из самых популярных по простоте рецептов выпечки.
Шарлотку готовят с разными фруктами и ягодами, используя и замороженный вариант. Для классического рецепта требуются простые ингредиенты. А в результате вы получаете идеальную выпечку, которая нежная внутри, а снаружи имеет хрустящую, бисквитную корочку.
Ингредиенты:
- 2-3 яблока;
- 2 ст. л. апельсинового сока;
- 5 яиц;
- 200 г сахара;
- 200 г муки;
- 20 г сливочного масла (для смазывания формы);
- 10 г ванильного сахара;
- 1 щепотка соли.
Секреты приготовления шарлотки
Чтобы пирог получился вкуснее, выбирайте сочные и твердые яблоки. Количество сахара можете добавлять на свой вкус. Если добавите больше указанного в рецепте, то получите хрустящую корочку. Однако такой пирог труднее нарезать, так как он будет сильно крошиться. Чтобы усилить вкус шарлотки можно добавить различные пряности: молотая корица, мускатный орех, цедра апельсина.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180 градусов, параллельно начинайте приготовление начинки для пирога. Возьмите 2-3 яблока, помойте, очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте сначала на дольки, а потом на небольшие кусочки одинакового размера. По желанию можете не срезать кожуру.
- Переложите яблоки в глубокую миску и сбрызните 2 ст. л. апельсинового сока, чтобы они не потемнели. Если нет апельсинового сока, используйте лимонный. После добавьте в яблоки 5 г ванильного сахара.
- Далее готовьте тесто для пирога. Возьмите большую миску и вбейте в нее 5 яиц. К яйцам добавьте 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. По желанию, количество сахара можете уменьшить либо увеличить, исходя из своих вкусов.
- Взбейте миксером яйца с сахаром. Яично-сахарная масса должна побелеть и увеличиться в объеме в 3-4 раза.
- Аккуратно введите 200 г муки и перемешайте силиконовой лопаткой. Делайте это до однородности теста.
- Возьмите форму для выпекания 26 см. Сделайте "французскую рубашку": форму смажьте 20 г сливочного масла и слегка посыпьте мукой, остатки муки высыпьте. По желанию используйте разборную форму для выпекания, застелив дно пергаментной бумагой и так же смазав сливочным маслом и присыпав мукой.
- Выложите в форму тесто, разровняйте его лопаткой по всей площади формы.
- Сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки. Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах 30 минут в режиме конвекции. После приготовления оставьте пирог остывать в форме. При желании посыпьте шарлотку сахарной пудрой, но делайте это только после полного остывания пирога, иначе сахарная пудра растает.
Напомним, рецепт вкусной шарлотки с персиками.