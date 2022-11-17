Простой рецепт вкусной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко

Шарлотка с яблоками один из самых популярных по простоте рецептов выпечки.

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Шарлотку готовят с разными фруктами и ягодами, используя и замороженный вариант. Для классического рецепта требуются простые ингредиенты. А в результате вы получаете идеальную выпечку, которая нежная внутри, а снаружи имеет хрустящую, бисквитную корочку.

Ингредиенты:

2-3 яблока;

2 ст. л. апельсинового сока;

5 яиц;

200 г сахара;

200 г муки;

20 г сливочного масла (для смазывания формы);

10 г ванильного сахара;

1 щепотка соли.

Секреты приготовления шарлотки

Чтобы пирог получился вкуснее, выбирайте сочные и твердые яблоки. Количество сахара можете добавлять на свой вкус. Если добавите больше указанного в рецепте, то получите хрустящую корочку. Однако такой пирог труднее нарезать, так как он будет сильно крошиться. Чтобы усилить вкус шарлотки можно добавить различные пряности: молотая корица, мускатный орех, цедра апельсина.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов, параллельно начинайте приготовление начинки для пирога. Возьмите 2-3 яблока, помойте, очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте сначала на дольки, а потом на небольшие кусочки одинакового размера. По желанию можете не срезать кожуру.

Переложите яблоки в глубокую миску и сбрызните 2 ст. л. апельсинового сока, чтобы они не потемнели. Если нет апельсинового сока, используйте лимонный. После добавьте в яблоки 5 г ванильного сахара.

Далее готовьте тесто для пирога. Возьмите большую миску и вбейте в нее 5 яиц. К яйцам добавьте 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. По желанию, количество сахара можете уменьшить либо увеличить, исходя из своих вкусов.

Взбейте миксером яйца с сахаром. Яично-сахарная масса должна побелеть и увеличиться в объеме в 3-4 раза.

Аккуратно введите 200 г муки и перемешайте силиконовой лопаткой. Делайте это до однородности теста.

Возьмите форму для выпекания 26 см. Сделайте "французскую рубашку": форму смажьте 20 г сливочного масла и слегка посыпьте мукой, остатки муки высыпьте. По желанию используйте разборную форму для выпекания, застелив дно пергаментной бумагой и так же смазав сливочным маслом и присыпав мукой.

Выложите в форму тесто, разровняйте его лопаткой по всей площади формы.

Сверху на тесто равномерным слоем выложите яблоки. Выпекайте шарлотку в духовке при 180 градусах 30 минут в режиме конвекции. После приготовления оставьте пирог остывать в форме. При желании посыпьте шарлотку сахарной пудрой, но делайте это только после полного остывания пирога, иначе сахарная пудра растает.

Напомним, рецепт вкусной шарлотки с персиками.