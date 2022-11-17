Простий рецепт смачної шарлотки з яблуками від Євгена Клопотенка

Шарлотка з яблуками один із найпопулярніших за простотою рецептів випічки.

Related video

Шарлотку готують із різними фруктами та ягодами, використовуючи й заморожений варіант. Для класичного рецепта потрібні прості інгредієнти. А в результаті ви отримуєте ідеальну випічку, яка ніжна всередині, а зовні має хрумку, бісквітну скоринку.

Складові:

2-3 яблука;

2 ст. л. апельсинового соку;

5 яєць;

200 г цукру;

200 г борошна;

20 г вершкового масла (для змащування форми);

10 г ванільного цукру;

1 щіпка солі.

Секрети приготування шарлотки

Щоб пиріг вийшов смачнішим, вибирайте соковиті та тверді яблука. Кількість цукру можете додавати на власний смак. Якщо додасте більше вказаного в рецепті, то отримайте хрустку скоринку. Однак такий пиріг важче нарізати, тому що він сильно кришиться. Щоб посилити смак шарлотки, можна додати різні прянощі: мелена кориця, мускатний горіх, цедра апельсина.

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів, паралельно починайте приготування начинки для пирога. Візьміть 2-3 яблука, помийте, почистьте від шкірки, видаліть насіння та плодоніжку. Наріжте спочатку на шматочки, а потім на невеликі шматочки однакового розміру. За бажанням можете не зрізати шкірку.

Перекладіть яблука в глибоку миску і збризкайте 2 ст. л. апельсинового соку, щоб вони не потемніли. Якщо немає апельсинового соку, використовуйте лимонний. Після цього додайте в яблука 5 г ванільного цукру.

Далі готуйте тісто для пирога. Візьміть велику миску та вбийте в неї 5 яєць. До яєць додайте 200 г цукру, 5 г ванільного цукру та дрібку солі. За бажанням, кількість цукру можете зменшити або збільшити, виходячи зі своїх смаків.

Збийте міксером яйця із цукром. Яєчно-цукрова маса має побіліти і збільшитися в обсязі в 3-4 рази.

Акуратно введіть 200 г борошна та перемішайте силіконовою лопаткою. Робіть це до однорідності тіста.

Візьміть форму для випікання 26 см. Зробіть "французьку сорочку": форму змастіть 20 г вершкового масла і злегка посипте борошном, залишки борошна висипте. За бажанням використовуйте розбірну форму для випікання, застеливши дно пергаментним папером і так само змастивши вершковим маслом і присипавши борошном.

Викладіть у форму тісто, розрівняйте його лопаткою по всій площі форми.

Зверху на тісто рівномірним шаром викладіть яблука. Випікайте шарлотку в духовці за 180 градусів 30 хвилин у режимі конвекції. Після приготування залиште пиріг остигати у формі. За бажання посипте шарлотку цукровою пудрою, але робіть це тільки після повного остигання пирога, інакше цукрова пудра розтане.

Нагадаємо, рецепт смачної шарлотки з персиками.