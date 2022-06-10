На новий лад. Рецепт найсмачнішої шарлотки з персиками

Англійський бісквіт ідеально впишеться у ваш сніданок чи може слугувати подарунком для друга.

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Шарлотка зазвичай асоціюється з яблуками, проте не варто обмежувати себе та боятися нових експериментів. Український шеф-кухар Євген Клопотенко радить використовувати для шарлотки й інші сезонні фрукти, наприклад, вишні або груші, інжир, сливи чи абрикоси. Ці фрукти бажано мати свіжими, бо заморожені можуть змінити текстуру бісквіта, адже вони мають у своєму складі надлишок вологи. А шарлотка любить сухіші варіанти начинки.

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"Поза сезоном до бісквітного тіста додавайте різні сухофрукти, як от в’ялений інжир, курагу чи чорнослив. Попередньо їх необхідно пропарити у воді. Будьте впевнені — це теж буде досить оригінально та смачно!" — зазначає Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

5 яєць

200 г цукру

180 г борошна

1/2 ч. л соди

400 г персиків

10 г вершкового масла (для змащування форми)

Для початку беремо 5 шт. яєць, миємо їх та витираємо насухо. Акуратно розбиваємо та відокремлюємо білки від жовтків. Спочатку беремося за білки та поміщаємо їх у чашу кухонного комбайна або миску і збиваємо. Невеличкою цівкою додаємо 200 г цукру в суміш та продовжуємо збивати.

Після цього вводимо у суміш яєчні жовтки та продовжуємо збивати ще одну хвилину.

Згодом беремо соду (1/2 ч. л) і змішуємо її зі 180 г борошна. Цю суміш поступово вводимо у суміш з яйцями та цукром. Продовжуємо збивати приблизно ще одну хвилину. Наше готове тісто має нагадувати густу сметану.

Беремо 400 г персиків, добре їх миємо, витираємо насухо та чистимо від кісточок. І ріжемо їх часточками.

Форму діаметром 26-28 см змащуємо вершковим маслом. Вливаємо у форму половину обсягу тіста.

На тісто по периметру форми викладаємо часточки персиків так, щоб вони були окремо одне від одного.

Вливаємо у форму решту тіста. Розігріваємо духовку до 220 градусів і поміщаємо туди форму. Печемо нашу персикову шарлотку при 220 градусах протягом 5 хвилин, після чого зменшуємо температуру до 170 градусів і випікаємо до готовності приблизно 30 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою.

Готову шарлотку варто охолодити у формі. А подавати можна зі збитими вершками або морозивом.

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