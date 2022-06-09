Сезонна ягода червня. Рецепти простих салатів з полуницею

Полуниця відома своїми корисними властивостями. Її можна вживати, зменшуючи кількість цукру у вашому раціоні.

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Здавалося б, десертний інгредієнт, полуницю, можна використовувати лише в тортах, смузі та їсти її з цукром. Проте шеф-кухар Євген Клопотенко радить спробувати із солодкими полуницями різноманітні салати.

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Зазвичай полуниця використовується з базиліком, бальзамічним оцтом та перцем чилі. Але це класика. Варто вийти за рамки та відкрити своє серце новим смакам та поєднанням.

Салат з полуницею та овочами гриль

Поєднавши ягоди та овочі — ви отримаєте неперевершений смак та значну користь від страви.

ІНГРЕДІЄНТИ

200 г полуниці

2 томати

1 кабачок

3 гілочки м'яти

1 ст. л. оливкової олії (і додатково для смаження)

сіль до смаку

[ + – ] Салат з полуницею та овочами гриль Фото: Клопотенко

Для початку ріжемо кабачок кільцями, а томати — невеликими шматочками. Обсмажуємо овочі на пательні гриль або ж на відкритому грилі 2-3 хвилини. Солимо їх за смаком.

Після цього миємо нашу полуницю та відрізаємо її зелені хвостики. Змішуємо в салатнику полуниці з овочами та додаємо подрібнені листя м'яти і оливкову олію.

Страву можна подавати до столу.

Салат з полуницею та щавлем

Поєднання кислого щавлю та солодкої полуниці — досвід, який варто пережити у своєму кулінарному житті.

ІНГРЕДІЄНТИ

200 г полуниці

100 г стебел селери

50 г листя щавлю

1 ч. л. насіння чорного кунжуту

1 ч. л. цукрової пудри

1 ст. л. оливкової олії

сіль та перець до смаку

[ + – ] Салат з полуницею та щавлем

Для початку миємо нашу полуницю та ріжемо її навпіл. Після цього миємо щавель та відрізаємо його нижні стебла, а листя рвемо руками. Стебла селери ріжемо тонкими частинками.

Змішуємо в салатнику полуницю, селеру і листя щавлю. Після цього усе це заправляємо оливковою олією, додаємо цукрову пудру і насіння кунжуту.

Салат з полуницею, томатами та базиліком

"Можете мені повірити, салат з полуницею, томатами і базиліком – ідеальний сезонний рецепт", — зазначає Євген Клопотенко та радить спробувати поєднання класичного томати-базилік із солодкою полуницею.

ІНГРЕДІЄНТИ

300 г полуниці

300 г томатів чері

30 г листя базиліка

1 ст. л. насіння соняшника (очищеного)

1 ч. л. бальзамічного оцту

1 ч. л. лимонного соку

1 ст. л. оливкової олії

сіль до смаку

[ + – ] Салат з полуницею, томатами та базиліком

Для початку добре миємо полуницю, очищуємо її від зелених хвостиків та ріжемо на 2 частини. Тим часом томати чері також ріжемо навпіл. Листя базиліка обриваємо з гілок, які після цього викидаємо.

Змішуємо в невеликій ємності бальзамічний оцет, лимонний сік і оливкову олію.

Після цього викладаємо полуницю, томати і листя базиліка в салатник, злегка перемішуємо, додаємо насіння соняшнику і соус. Солимо за смаком.

За порадою українського ресторатора та шеф-кухаря Євгена Клопотенка, якщо ви хочете зробити салат більш поживним, додайте до кожної порції кілька шматочків свіжої моцарели. Проте якщо вам не подобається смак бальзамічного оцту, можете використовувати червоний винний оцет.

Салат з полуницею і фенхелем

Фенхель і полуниця – те, що потрібно на початку літа тим, хто полюбляє оригінальні салати, вважає Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

70 г полуниці

100 г кореня фенхелю

2 ст. л. оливкової олії

перець чилі до смаку

кілька крапель бальзамічного оцту

[ + – ] Салат з полуницею і фенхелем

Для початку фенхель(100 г) і полуницю (70 г) нарізаємо слайсами середнього розміру.

Після цього в мисці змішуємо оливкову олію, сіль і трохи перцю чилі, додаємо до них фенхель та солодку полуницю.

На завершення додаємо дві-три краплі бальзамічного оцту.

Нагадаємо, які ще незвичайні страви можна приготувати із сезонного нині продукту — солодкої полуниці. Ягода впишеться як у салати, так і в незвичайні закуски, наприклад карпачо.

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