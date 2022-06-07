Ситно та корисно. Легкий салат з куркою гриль та пекінською капустою

Літній рецепт смачного салату із пікантною заправкою без шкоди для фігури.

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Літо — час, коли зовсім не хочеться важкої їжі, для приготування якої доведеться стояти біля плити, тому вибір нерідко зупиняється на салатах. По-перше, вони чудово доповнюють м'ясо на грилі, популярне в теплу пору року. По-друге, можуть бути самостійними стравами на обід або вечерю. Пропонуємо приготувати ситний, але при цьому легкий салат із пекінської капусти із соковитою курячою грудкою на грилі. Заправку зробимо з соєвого соусу, меду та оливкової олії.

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Складові:

Пекінська капуста — 350 гр

Куряче філе на грилі — 200 гр

Огірок — 200 гр

Сіль та перець за смаком

Зелена цибуля — один пучок

Свіжий щавель — 30 гр

Заправка:

Мед — 1 ч. л.

Соєвий соус — 2 ст. л.

Оливкова олія — 4 ст. л.

Оцет — 1 ст. л.

Покроковий рецепт:

Розбираємо пекінську капусту на листки. Ретельно миємо, обсушуємо паперовим рушником, зрізаємо зайві потовщення. Нарізаємо капусту невеликими квадратами.

Огірки нарізаємо кубиками. В окремій великій мисці змішуємо овочі. Додаємо до них листя щавлю, попередньо їх помивши. Можна порвати листя на невеликі шматочки, можна залишити цілими.

Курячі грудки відбиваємо і підсмажуємо на грилі зі спеціями — можна додати сушені трави, прянощі, паприку. Якщо у вас немає грилю, можна скористатися сковорідкою з антипригарним покриттям. Достатньо обсмажити грудку по три хвилини з кожного боку.

Після того, як м'ясо охололо, нарізаємо його невеликими кубиками. Відправляємо у миску до овочів.

Готуємо заправку. В окремій піалі змішуємо соєвий соус і мед, додаємо оливкову олію та оцет. Суміш треба ретельно перемішати, а краще збити вінчиком до однорідності.

Заправляємо пікантним соусом салат, добре перемішуємо.

Відправляємо салат у холодильник на 30-40 хвилин, щоб усі компоненти просочилися соусом.

За бажанням до салату можна додати трохи подрібнених волоських горіхів або насіння кунжуту. Їх подрібнювати не треба. А також прикрасити салат зеленою цибулею.

Розкладаємо по салатницях і подаємо на стіл як самостійну страву.

Смачного!

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