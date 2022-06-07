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Ситно та корисно. Легкий салат з куркою гриль та пекінською капустою

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Курка гриль, салат, рецепт
Фото: Instagram | Готуємо смачний салат з куркою гриль та овочами.

Літній рецепт смачного салату із пікантною заправкою без шкоди для фігури.

Літо — час, коли зовсім не хочеться важкої їжі, для приготування якої доведеться стояти біля плити, тому вибір нерідко зупиняється на салатах. По-перше, вони чудово доповнюють м'ясо на грилі, популярне в теплу пору року. По-друге, можуть бути самостійними стравами на обід або вечерю. Пропонуємо приготувати ситний, але при цьому легкий салат із пекінської капусти із соковитою курячою грудкою на грилі. Заправку зробимо з соєвого соусу, меду та оливкової олії.

Складові:

  • Пекінська капуста — 350 гр
  • Куряче філе на грилі — 200 гр
  • Огірок — 200 гр
  • Сіль та перець за смаком
  • Зелена цибуля — один пучок
  • Свіжий щавель — 30 гр

Заправка:

  • Мед — 1 ч. л.
  • Соєвий соус — 2 ст. л.
  • Оливкова олія — 4 ст. л.
  • Оцет — 1 ст. л.

Покроковий рецепт:

  • Розбираємо пекінську капусту на листки. Ретельно миємо, обсушуємо паперовим рушником, зрізаємо зайві потовщення. Нарізаємо капусту невеликими квадратами.
  • Огірки нарізаємо кубиками. В окремій великій мисці змішуємо овочі. Додаємо до них листя щавлю, попередньо їх помивши. Можна порвати листя на невеликі шматочки, можна залишити цілими.
  • Курячі грудки відбиваємо і підсмажуємо на грилі зі спеціями — можна додати сушені трави, прянощі, паприку. Якщо у вас немає грилю, можна скористатися сковорідкою з антипригарним покриттям. Достатньо обсмажити грудку по три хвилини з кожного боку.
  • Після того, як м'ясо охололо, нарізаємо його невеликими кубиками. Відправляємо у миску до овочів.
  • Готуємо заправку. В окремій піалі змішуємо соєвий соус і мед, додаємо оливкову олію та оцет. Суміш треба ретельно перемішати, а краще збити вінчиком до однорідності.
  • Заправляємо пікантним соусом салат, добре перемішуємо.
  • Відправляємо салат у холодильник на 30-40 хвилин, щоб усі компоненти просочилися соусом.
  • За бажанням до салату можна додати трохи подрібнених волоських горіхів або насіння кунжуту. Їх подрібнювати не треба. А також прикрасити салат зеленою цибулею.
  • Розкладаємо по салатницях і подаємо на стіл як самостійну страву.

Смачного!

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