Ситно та корисно. Легкий салат з куркою гриль та пекінською капустою
Літній рецепт смачного салату із пікантною заправкою без шкоди для фігури.
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Літо — час, коли зовсім не хочеться важкої їжі, для приготування якої доведеться стояти біля плити, тому вибір нерідко зупиняється на салатах. По-перше, вони чудово доповнюють м'ясо на грилі, популярне в теплу пору року. По-друге, можуть бути самостійними стравами на обід або вечерю. Пропонуємо приготувати ситний, але при цьому легкий салат із пекінської капусти із соковитою курячою грудкою на грилі. Заправку зробимо з соєвого соусу, меду та оливкової олії.
Складові:
- Пекінська капуста — 350 гр
- Куряче філе на грилі — 200 гр
- Огірок — 200 гр
- Сіль та перець за смаком
- Зелена цибуля — один пучок
- Свіжий щавель — 30 гр
Заправка:
- Мед — 1 ч. л.
- Соєвий соус — 2 ст. л.
- Оливкова олія — 4 ст. л.
- Оцет — 1 ст. л.
Покроковий рецепт:
- Розбираємо пекінську капусту на листки. Ретельно миємо, обсушуємо паперовим рушником, зрізаємо зайві потовщення. Нарізаємо капусту невеликими квадратами.
- Огірки нарізаємо кубиками. В окремій великій мисці змішуємо овочі. Додаємо до них листя щавлю, попередньо їх помивши. Можна порвати листя на невеликі шматочки, можна залишити цілими.
- Курячі грудки відбиваємо і підсмажуємо на грилі зі спеціями — можна додати сушені трави, прянощі, паприку. Якщо у вас немає грилю, можна скористатися сковорідкою з антипригарним покриттям. Достатньо обсмажити грудку по три хвилини з кожного боку.
- Після того, як м'ясо охололо, нарізаємо його невеликими кубиками. Відправляємо у миску до овочів.
- Готуємо заправку. В окремій піалі змішуємо соєвий соус і мед, додаємо оливкову олію та оцет. Суміш треба ретельно перемішати, а краще збити вінчиком до однорідності.
- Заправляємо пікантним соусом салат, добре перемішуємо.
- Відправляємо салат у холодильник на 30-40 хвилин, щоб усі компоненти просочилися соусом.
- За бажанням до салату можна додати трохи подрібнених волоських горіхів або насіння кунжуту. Їх подрібнювати не треба. А також прикрасити салат зеленою цибулею.
- Розкладаємо по салатницях і подаємо на стіл як самостійну страву.
Смачного!
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