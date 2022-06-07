Сытно и полезно. Легкий салат с курицей гриль и пекинской капустой

Летний рецепт вкусного салата с пикантной заправкой без вреда для фигуры.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Лето — время, когда совсем не хочется тяжелой еды, для приготовления которой придется часами стоять у плиты, поэтому выбор нередко останавливается на салатах. Во-первых, они отлично дополняют мясо на гриле, популярное в теплое время года. Во-вторых, могут быть самостоятельным блюдам на обед или ужин. Предлагаем приготовить сытный, но при этом легкий салат из пекинской капусты с сочной куриной грудкой на гриле. Заправку сделаем из соевого соуса, меда и оливкового масла.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 350 гр

Куриное филе на гриле — 200 гр

Огурец — 200 гр

Соль и перец по вкусу

Зеленый лук — один пучок

Свежий щавель — 30 гр

Заправка:

Мед — 1 ч. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Уксус — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Разбираем пекинскую капусту на листья. Тщательно моем, обсушиваем бумажным полотенцем, срезаем лишние утолщения. Нарезаем капусту небольшими квадратами.

Огурцы нарезаем кубиками. В отдельной большой миске смешиваем овощи. Добавляем к ним листья щавеля, предварительно их помыв. Можно порвать листья на небольшие кусочки, можно оставить целыми.

Куриную грудку отбиваем и поджариваем на гриле со специями — можно добавить сушеные травы, пряности, паприку. Если у вас нет гриля, можно воспользоваться сковородкой с антипригарным покрытием. Достаточно обжарить грудку по три минуты с каждой стороны.

После того как мясо остыло, нарезаем его небольшими кубиками. Отправляем в миску к овощам.

Готовим заправку. В отдельной пиале смешиваем соевый соус и мед, добавляем оливковое масло и уксус. Смесь надо тщательно перемешать, а лучше – взбить венчиком до однородности.

Заправляем пикантным соусом салат, хорошо перемешиваем.

Отправляем салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы все компоненты пропитались соусом.

По желанию в салат можно добавить немного измельченных грецких орехов или семян кунжута. Их измельчать не надо. А также украсить салат зеленым луком.

Раскладываем по салатницам и подаем на стол в качестве самостоятельного блюда.

Приятного аппетита!

Фокус ранее рассказывал, как приготовить классический салат "Цезарь" с фирменной заправкой.