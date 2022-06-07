Сытно и полезно. Легкий салат с курицей гриль и пекинской капустой
Летний рецепт вкусного салата с пикантной заправкой без вреда для фигуры.
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Лето — время, когда совсем не хочется тяжелой еды, для приготовления которой придется часами стоять у плиты, поэтому выбор нередко останавливается на салатах. Во-первых, они отлично дополняют мясо на гриле, популярное в теплое время года. Во-вторых, могут быть самостоятельным блюдам на обед или ужин. Предлагаем приготовить сытный, но при этом легкий салат из пекинской капусты с сочной куриной грудкой на гриле. Заправку сделаем из соевого соуса, меда и оливкового масла.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста — 350 гр
- Куриное филе на гриле — 200 гр
- Огурец — 200 гр
- Соль и перец по вкусу
- Зеленый лук — один пучок
- Свежий щавель — 30 гр
Заправка:
- Мед — 1 ч. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Уксус — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт:
- Разбираем пекинскую капусту на листья. Тщательно моем, обсушиваем бумажным полотенцем, срезаем лишние утолщения. Нарезаем капусту небольшими квадратами.
- Огурцы нарезаем кубиками. В отдельной большой миске смешиваем овощи. Добавляем к ним листья щавеля, предварительно их помыв. Можно порвать листья на небольшие кусочки, можно оставить целыми.
- Куриную грудку отбиваем и поджариваем на гриле со специями — можно добавить сушеные травы, пряности, паприку. Если у вас нет гриля, можно воспользоваться сковородкой с антипригарным покрытием. Достаточно обжарить грудку по три минуты с каждой стороны.
- После того как мясо остыло, нарезаем его небольшими кубиками. Отправляем в миску к овощам.
- Готовим заправку. В отдельной пиале смешиваем соевый соус и мед, добавляем оливковое масло и уксус. Смесь надо тщательно перемешать, а лучше – взбить венчиком до однородности.
- Заправляем пикантным соусом салат, хорошо перемешиваем.
- Отправляем салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы все компоненты пропитались соусом.
- По желанию в салат можно добавить немного измельченных грецких орехов или семян кунжута. Их измельчать не надо. А также украсить салат зеленым луком.
- Раскладываем по салатницам и подаем на стол в качестве самостоятельного блюда.
Приятного аппетита!
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