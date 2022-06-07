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Сытно и полезно. Легкий салат с курицей гриль и пекинской капустой

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Курица гриль, салат, рецепт
Фото: Instagram | Готовим вкусный салат с курицей гриль и овощами.

Летний рецепт вкусного салата с пикантной заправкой без вреда для фигуры.

Лето — время, когда совсем не хочется тяжелой еды, для приготовления которой придется часами стоять у плиты, поэтому выбор нередко останавливается на салатах. Во-первых, они отлично дополняют мясо на гриле, популярное в теплое время года. Во-вторых, могут быть самостоятельным блюдам на обед или ужин. Предлагаем приготовить сытный, но при этом легкий салат из пекинской капусты с сочной куриной грудкой на гриле. Заправку сделаем из соевого соуса, меда и оливкового масла.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста — 350 гр
  • Куриное филе на гриле — 200 гр
  • Огурец — 200 гр
  • Соль и перец по вкусу
  • Зеленый лук — один пучок
  • Свежий щавель — 30 гр

Заправка:

  • Мед — 1 ч. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Уксус — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

  • Разбираем пекинскую капусту на листья. Тщательно моем, обсушиваем бумажным полотенцем, срезаем лишние утолщения. Нарезаем капусту небольшими квадратами.
  • Огурцы нарезаем кубиками. В отдельной большой миске смешиваем овощи. Добавляем к ним листья щавеля, предварительно их помыв. Можно порвать листья на небольшие кусочки, можно оставить целыми.
  • Куриную грудку отбиваем и поджариваем на гриле со специями — можно добавить сушеные травы, пряности, паприку. Если у вас нет гриля, можно воспользоваться сковородкой с антипригарным покрытием. Достаточно обжарить грудку по три минуты с каждой стороны.
  • После того как мясо остыло, нарезаем его небольшими кубиками. Отправляем в миску к овощам.
  • Готовим заправку. В отдельной пиале смешиваем соевый соус и мед, добавляем оливковое масло и уксус. Смесь надо тщательно перемешать, а лучше – взбить венчиком до однородности.
  • Заправляем пикантным соусом салат, хорошо перемешиваем.
  • Отправляем салат в холодильник на 30-40 минут, чтобы все компоненты пропитались соусом.
  • По желанию в салат можно добавить немного измельченных грецких орехов или семян кунжута. Их измельчать не надо. А также украсить салат зеленым луком.
  • Раскладываем по салатницам и подаем на стол в качестве самостоятельного блюда.

Приятного аппетита!

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