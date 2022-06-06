Корисна цукерка. Топ-3 прості рецепти з полуницею від Євгена Клопотенка

Полуницю називають природною цукеркою, адже вживаючи її, можна зменшити кількість цукру в раціоні.

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З першими літніми днями на городах та прилавках з'являється все більше полуниці, якої можна смакувати і просто так, і приготувавши різноманітні цікаві кулінарні шедеври. Український ресторатор Євген Клопотенко поділився кількома рецептами, здавалося б, звичних страв, які можна розбавити солодкою полуницею.

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Червона та солодка ягода входить у десятку кращих ягід по антиоксидантній здатності, полуницю також називають "природною цукеркою", адже, вживаючи її, можна зменшити кількість цукру в раціоні. До того ж, в 100 г полуниці всього 33 калорії.

Шеф-кухар радить використовувати полуницю там, де ви зазвичай використовуєте помідор або звернути увагу на поєднання ягоди з іншими інгредієнтами:

"✔️Полуниця + сметана (поза часом)

✔️Полуниця + сир. Загорнути у листкове тісто та запекти

✔️Полуниця + оливкова олія + свіжомелений перець + твердий-твердий витриманий сир".

Незвичайний салат із перловки та полуниці

Звичайну кашу перловку, якою свого часу постійно годували дітей у школі, можна урізноманітнити та зробити з неї справжній кулінарний шедевр.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для салату:

½ склянки перловки

1,5 склянки води

200 г полуниці

12 гілочок кінзи

Для заправки:

1 ст. л. меду

3 ст. л. оливкової олії

сік ½ лимона

сіль і перець до смаку

[ + – ] Салат з перловою кашею та полуницею

Для початку замочуємо перловку на 1-3 години, промиваємо її та варимо до готовності. При тому, що зернятка каші повинні залишатися пружними та не розварюватися.

У цей час 200 г полуниці миємо, висушуємо паперовим рушником та ріжемо половинками.

Після цього 12 гілочок кінзи миємо та дрібно рубаємо.

Кінзу, полуницю та перловку змішуємо в одній мисці.

Після всіх попередніх кроків беремося за приготування заправки: змішуємо 1 ст. л. меду, 3 ст. л. оливкової олії, сік половини лимона та додаємо сіль і перець до смаку.

Заправляємо салат та гарно змішуємо його.

Сирна запіканка з полуницею

Дитячий десерт можна урізноманітнити сезонними ягодами, від чого його полюблять і дорослі, і малі.

ІНГРЕДІЄНТИ

550 г Сир (домашній)

500 г Полуниця

45 г Манка

120 г Цукор

20 г Вершкове масло

5 г Ванільний цукор

70 г Родзинки

5 шт. Яйце

50 г Сметана

50 г Сметана

1 ст. л. Кориця (мелена)

[ + – ] Сирна запіканка з полуницею

Для початку розігріваємо духовку до 180 градусів. У цей час миємо та очищуємо полуницю від хвостиків.

Збиваємо у мисці 2 яйця з цукром, додаємо до них сир, манку, сметану. Усе це гарно змішуємо.

Вводимо в масу по одному яйцю, що залишились, додаємо ванільний цукор і родзинки, добре змішуємо. Змащуємо форму для запікання вершковим маслом.

Після цього на дно форми викладаємо полуницю, а зверху заливаємо сирну суміш, посипаємо корицею і відправляємо в духовку на 30-40 хвилин, поки поверхня запіканки не почне покриватися коричневою скоринкою.

Карпачо з редискою та полуницею

Італійський рецепт знайшов нове прочитання у 2022. Замість тонко нарізаної яловичини можна додати, поекспериментувавши, редиску та полуницю.

ІНГРЕДІЄНТИ

200 г полуниці

150 г редиски

1-2 дрібки молотого коріандру

1-2 дрібки міксу перців

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. соку лимона

сіль до смаку

[ + – ] Незвичайний варіант закуски

Для початку беремо 200 г стиглої полуниці, очистивши її від хвостиків, та промиваємо ягоди під струменем холодної води. Після цього сушимо їх на паперових рушниках.

Тоді 150 г редиски миємо, очищуємо від хвостиків та ріжемо тонкими кружечками.

Коли полуниця просохне від води, ріжемо її на кружечки й обережно перекладаємо в невелику миску, додавши в посуд дрібку солі та 1 ст. л. соку лимона. Залишаємо її на 10 хвилин.

Згодом кружечки редиски кладемо в інший посуд, поливаємо 1 ст. л. оливкової олії. Усе це гарно змішуємо.

Беремо велику пласку тарілку та викладаємо кружечки полуниці в один шар. Половину тарілки з полуницею посипаємо меленим міксом перців, а другу – меленим коріандром.

Для завершення незвичайної закуски зверху на полуниці викладаємо кружечки редиски.

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