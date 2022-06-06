Корисна цукерка. Топ-3 прості рецепти з полуницею від Євгена Клопотенка
Полуницю називають природною цукеркою, адже вживаючи її, можна зменшити кількість цукру в раціоні.
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З першими літніми днями на городах та прилавках з'являється все більше полуниці, якої можна смакувати і просто так, і приготувавши різноманітні цікаві кулінарні шедеври. Український ресторатор Євген Клопотенко поділився кількома рецептами, здавалося б, звичних страв, які можна розбавити солодкою полуницею.
Червона та солодка ягода входить у десятку кращих ягід по антиоксидантній здатності, полуницю також називають "природною цукеркою", адже, вживаючи її, можна зменшити кількість цукру в раціоні. До того ж, в 100 г полуниці всього 33 калорії.
Шеф-кухар радить використовувати полуницю там, де ви зазвичай використовуєте помідор або звернути увагу на поєднання ягоди з іншими інгредієнтами:
"✔️Полуниця + сметана (поза часом)
✔️Полуниця + сир. Загорнути у листкове тісто та запекти
✔️Полуниця + оливкова олія + свіжомелений перець + твердий-твердий витриманий сир".
Незвичайний салат із перловки та полуниці
Звичайну кашу перловку, якою свого часу постійно годували дітей у школі, можна урізноманітнити та зробити з неї справжній кулінарний шедевр.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для салату:
- ½ склянки перловки
- 1,5 склянки води
- 200 г полуниці
- 12 гілочок кінзи
Для заправки:
- 1 ст. л. меду
- 3 ст. л. оливкової олії
- сік ½ лимона
- сіль і перець до смаку
Для початку замочуємо перловку на 1-3 години, промиваємо її та варимо до готовності. При тому, що зернятка каші повинні залишатися пружними та не розварюватися.
У цей час 200 г полуниці миємо, висушуємо паперовим рушником та ріжемо половинками.
Після цього 12 гілочок кінзи миємо та дрібно рубаємо.
Кінзу, полуницю та перловку змішуємо в одній мисці.
Після всіх попередніх кроків беремося за приготування заправки: змішуємо 1 ст. л. меду, 3 ст. л. оливкової олії, сік половини лимона та додаємо сіль і перець до смаку.
Заправляємо салат та гарно змішуємо його.
Сирна запіканка з полуницею
Дитячий десерт можна урізноманітнити сезонними ягодами, від чого його полюблять і дорослі, і малі.
ІНГРЕДІЄНТИ
- 550 г Сир (домашній)
- 500 г Полуниця
- 45 г Манка
- 120 г Цукор
- 20 г Вершкове масло
- 5 г Ванільний цукор
- 70 г Родзинки
- 5 шт. Яйце
- 50 г Сметана
- 50 г Сметана
- 1 ст. л. Кориця (мелена)
Для початку розігріваємо духовку до 180 градусів. У цей час миємо та очищуємо полуницю від хвостиків.
Збиваємо у мисці 2 яйця з цукром, додаємо до них сир, манку, сметану. Усе це гарно змішуємо.
Вводимо в масу по одному яйцю, що залишились, додаємо ванільний цукор і родзинки, добре змішуємо. Змащуємо форму для запікання вершковим маслом.
Після цього на дно форми викладаємо полуницю, а зверху заливаємо сирну суміш, посипаємо корицею і відправляємо в духовку на 30-40 хвилин, поки поверхня запіканки не почне покриватися коричневою скоринкою.
Карпачо з редискою та полуницею
Італійський рецепт знайшов нове прочитання у 2022. Замість тонко нарізаної яловичини можна додати, поекспериментувавши, редиску та полуницю.
ІНГРЕДІЄНТИ
- 200 г полуниці
- 150 г редиски
- 1-2 дрібки молотого коріандру
- 1-2 дрібки міксу перців
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. соку лимона
- сіль до смаку
Для початку беремо 200 г стиглої полуниці, очистивши її від хвостиків, та промиваємо ягоди під струменем холодної води. Після цього сушимо їх на паперових рушниках.
Тоді 150 г редиски миємо, очищуємо від хвостиків та ріжемо тонкими кружечками.
Коли полуниця просохне від води, ріжемо її на кружечки й обережно перекладаємо в невелику миску, додавши в посуд дрібку солі та 1 ст. л. соку лимона. Залишаємо її на 10 хвилин.
Згодом кружечки редиски кладемо в інший посуд, поливаємо 1 ст. л. оливкової олії. Усе це гарно змішуємо.
Беремо велику пласку тарілку та викладаємо кружечки полуниці в один шар. Половину тарілки з полуницею посипаємо меленим міксом перців, а другу – меленим коріандром.
Для завершення незвичайної закуски зверху на полуниці викладаємо кружечки редиски.
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