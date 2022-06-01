Американські нотки. Рецепт чизкейку з бананом і кардамоном
Класичний американський десерт став доволі популярним і в Україні.
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Одним із найпопулярніших десертів у всьому світі став чизкейк. У нього додають фрукти, ягоди, шоколад та авокадо, щоб зробити структуру маслянішою. Також часом готують солоні чизкейки з оливками та маринованими огірками. Український шеф-кухар Євген Клопотенко радить приготувати чизкейк з бананом і кардамоном.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для пісочного тіста:
- 150 г вершкового масла 82,5%;
- 75 г цукру;
- 3 яйця;
- 2 дрібки солі;
- 250 г пшеничного борошна;
- ½ ч. л. розпушувача.
Для начинки:
- 500 г сиру 9%;
- 150 г цукру (+25 г в смородину);
- 2 банани;
- ¼ ч. л. меленого кардамону;
- 50 мл сметани 20% (або кефіру 2,5%);
- 250 г свіжої або замороженої смородини;
- 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю.
Для початку дістаємо вершкове масло з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури та трохи розм'якло.
Якщо у вас заморожена смородина, попередньо не розморожуйте її, оскільки ягоди можуть пустити сік. Свіжу смородину миємо, перебираємо і викладаємо на паперовий рушник, щоб з них увібралася вода.
Згодом готуємо пісочну основу чизкейку. Беремо 3 яйця та відокремлюємо жовтки від білків. Білки залишаємо для сирної начинки. У мисці або чаші кухонної машини мішаємо 150 г розм'якшеного вершкового масла 82,5% з 3 жовтками та 150 г цукру.
Додаємо в миску або чашу кухонної машини 250 г пшеничного борошна, ½ ч. л. розпушувача та дві дрібки солі для балансу смаку. Мішаємо ці інгредієнти до однорідної маси.
Беремо розбірну форму діаметром 22 см. У неї викладаємо пісочне тісто (воно повинне бути охолоджене).
Перекладаємо тісто на лист пергаменту та накриваємо другим листом. Формуємо коло такого діаметра як форма. Прибираємо верхній лист і перекладаємо тісто у форму, притискаючи до дна та бортиків.
У цей час форму з пісочною основою ставимо у холодильник на 20 хвилин.
Духовку тим часом розігріваємо до 220 градусів.
Начинка. У глибоку миску всипаємо 500 г сиру 9%, додаємо 2 середні банани, 3 білки, що залишилися, 50 мл сметани 20% або кефіру мінімум 2,5%, 150 г цукру та ¼ ч. л. меленого кардамону. Усі ці інгредієнти перебиваємо блендером до однорідної маси.
Після цього в окремій мисці змішуємо 250 г свіжої чи замороженої смородини з 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю та 25 г цукру.
Дістаємо форму з пісочною основою з холодильника, висипаємо смородину з кукурудзяним крохмалем на дно, рівномірно розподіляючи. А на ягоди виливаємо нашу сирну начинку. Усе це рівняємо силіконовою лопаткою.
Після всіх необхідних кроків ставимо наш чизкейк духовку та зменшуємо температуру до 160 градусів.
Готується десерт 1 годину 15 хвилин.
Після того, як чизкейк приготувався, дістаємо його з духовки та залишаємо у формі до повного остигання та стабілізації.
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