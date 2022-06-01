Американські нотки. Рецепт чизкейку з бананом і кардамоном

Класичний американський десерт став доволі популярним і в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Одним із найпопулярніших десертів у всьому світі став чизкейк. У нього додають фрукти, ягоди, шоколад та авокадо, щоб зробити структуру маслянішою. Також часом готують солоні чизкейки з оливками та маринованими огірками. Український шеф-кухар Євген Клопотенко радить приготувати чизкейк з бананом і кардамоном.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

ІНГРЕДІЄНТИ

Для пісочного тіста:

150 г вершкового масла 82,5%;

75 г цукру;

3 яйця;

2 дрібки солі;

250 г пшеничного борошна;

½ ч. л. розпушувача.

Для начинки:

500 г сиру 9%;

150 г цукру (+25 г в смородину);

2 банани;

¼ ч. л. меленого кардамону;

50 мл сметани 20% (або кефіру 2,5%);

250 г свіжої або замороженої смородини;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю.

Для початку дістаємо вершкове масло з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури та трохи розм'якло.

Якщо у вас заморожена смородина, попередньо не розморожуйте її, оскільки ягоди можуть пустити сік. Свіжу смородину миємо, перебираємо і викладаємо на паперовий рушник, щоб з них увібралася вода.

Згодом готуємо пісочну основу чизкейку. Беремо 3 яйця та відокремлюємо жовтки від білків. Білки залишаємо для сирної начинки. У мисці або чаші кухонної машини мішаємо 150 г розм'якшеного вершкового масла 82,5% з 3 жовтками та 150 г цукру.

Додаємо в миску або чашу кухонної машини 250 г пшеничного борошна, ½ ч. л. розпушувача та дві дрібки солі для балансу смаку. Мішаємо ці інгредієнти до однорідної маси.

Беремо розбірну форму діаметром 22 см. У неї викладаємо пісочне тісто (воно повинне бути охолоджене).

Перекладаємо тісто на лист пергаменту та накриваємо другим листом. Формуємо коло такого діаметра як форма. Прибираємо верхній лист і перекладаємо тісто у форму, притискаючи до дна та бортиків.

У цей час форму з пісочною основою ставимо у холодильник на 20 хвилин.

Духовку тим часом розігріваємо до 220 градусів.

Начинка. У глибоку миску всипаємо 500 г сиру 9%, додаємо 2 середні банани, 3 білки, що залишилися, 50 мл сметани 20% або кефіру мінімум 2,5%, 150 г цукру та ¼ ч. л. меленого кардамону. Усі ці інгредієнти перебиваємо блендером до однорідної маси.

Після цього в окремій мисці змішуємо 250 г свіжої чи замороженої смородини з 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю та 25 г цукру.

Дістаємо форму з пісочною основою з холодильника, висипаємо смородину з кукурудзяним крохмалем на дно, рівномірно розподіляючи. А на ягоди виливаємо нашу сирну начинку. Усе це рівняємо силіконовою лопаткою.

Після всіх необхідних кроків ставимо наш чизкейк духовку та зменшуємо температуру до 160 градусів.

Готується десерт 1 годину 15 хвилин.

Після того, як чизкейк приготувався, дістаємо його з духовки та залишаємо у формі до повного остигання та стабілізації.

Нагадаємо, як пригодувати ідеальне морозиво із солоною карамеллю.