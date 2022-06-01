Американские нотки. Рецепт чизкейка с бананом и кардамоном

Классический американский десерт стал достаточно популярен и в Украине.

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Одним из самых популярных десертов во всем мире стал чизкейк. В него добавляют фрукты, ягоды, шоколад и авокадо, чтобы сделать структуру более масляной. Также иногда готовят соленые чизкейки с оливками и маринованными огурцами. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует приготовить чизкейк с бананом и кардамоном.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для песочного теста:

150 г сливочного масла 82,5%

75 г сахара

3 яйца

2 щепотки соли

250 г пшеничной муки

½ ч. л. разрыхлителя

Для начинки:

500 г сыра 9%

150 г сахара (+25 г в смородину)

2 банана

¼ ч. л. молотого кардамона

50 мл сметаны 20% (или кефира 2,5%)

250 г свежей или замороженной смородины

2 ст. л. кукурузного крахмала

Для начала достаем сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры и немного размякло.

Если у вас замороженная смородина, предварительно не размораживайте ее, так как ягоды могут пустить сок. Свежую смородину моем, перебираем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы из них впиталась вода.

Впоследствии готовим песочную основу чизкейка. Берем три яйца и отделяем желтки от белков. Белки оставляем для творожной начинки. В миске или чаше кухонной машины мешаем 150 г размягченного сливочного масла 82,5% с 3 желтками и 150 г сахара.

Добавляем в миску или чашу кухонной машины 250 г пшеничной муки, ½ ч. л. разрыхлителя и две щепотки соли для баланса вкуса. Смешиваем эти ингредиенты до однородной массы.

Берем разборную форму диаметром 22 см. В нее выкладываем песочное тесто (оно должно быть охлаждено).

Перекладываем тесто на лист пергамента и накрываем вторым листом. Формируем круг такого диаметра как форма. Убираем верхний лист и перекладываем тесто в форму, прижимая ко дну и к бортикам.

В это время форму с песочным основанием ставим в холодильник на 20 минут.

Духовку в это время разогреваем до 220 градусов.

Начинка. В глубокую миску всыпаем 500 г сыра 9%, добавляем 2 средние бананы, 3 оставшиеся белки, 50 мл сметаны 20% или кефира минимум 2,5%, 150 г сахара и ¼ ч. л. молотого кардамона. Все эти ингредиенты перебиваем блендером в однородную массу.

После этого в отдельной миске смешиваем 250 г свежей или замороженной смородины с 2 ст. л. кукурузного крахмала и 25 г сахара.

Достаем форму из песочного основания из холодильника, высыпаем смородину с кукурузным крахмалом на дно, равномерно распределяя. А на ягоды выливаем нашу творожную начинку. Все это ровняем силиконовой лопаткой.

После всех необходимых шагов ставим наш чизкейк в духовку и уменьшаем температуру до 160 градусов.

Готовится десерт 1 час 15 минут.

После приготовления чизкейка достаем его из духовки и оставляем в форме до полного остывания и стабилизации.

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