Детство и лето. Рецепт домашнего мороженого с соленой карамелью

Что объединяет в себе 1 июня? Первый день лета и Международный день ребенка. А что объединяет детство и лето? Вкус мороженого!

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Наступило лето. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко советует разбавить летние дни с военными новостями чем-нибудь хорошим и светлым и попробовать мороженое с соленой карамелью.

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"Наверное, это мой любимый вкус, ведь когда сахар и соль встречаются в одном блюде, получается настоящее чудо", — отмечает шеф-повар.

ИНГРЕДИЕНТЫ

420 мл Молоко

160 г Сахар (для карамели)

40 г Сахар (для мороженого)

2 шт. Яйца

120 мл Сливки (30-33%)

2-3 щепотки соли

Для начала наливаем в кастрюлю 420 мл молока и доводим смесь до кипения. Кстати, можете брать молоко любой жирности. После этого отставляем кипяченое молоко в сторону.

В глубоком сотейнике растапливаем 160 г сахара (вплоть до золотистого оттенка). Добавляем в горячий сахар соль и молоко. Все это хорошо мешаем, чтобы наша карамель полностью растворилась.

После этого снимаем с огня и остужаем до 60 градусов.

Затем в другой кастрюле смешиваем венчиком два яйца и 40 г сахара. Добавляем в яичную смесь теплое молоко с карамелью и ставим на небольшой огонь. Доводим его до 82 градусов. При этом постоянно помешиваем лопаткой дно кастрюли.

Готовой смеси даем охладиться до комнатной температуры и добавляем 120 мл сливок. Все это хорошо перемешиваем.

Впоследствии у вас есть два варианта.

Если у вас есть специальная мороженица — заливайте охлажденную смесь туда и действуйте согласно инструкции. Если нет, аккуратно перелейте смесь в пластиковую герметичную емкость и поставьте в морозильник. Через полчаса достаньте емкость, перемешайте ложкой смесь и поставьте обратно в холодильник. Повторяем эту процедуру три раза (или больше). Это делается для того, чтобы в мороженом не было кристалликов. После последнего перемешивания оставьте мороженое в морозильнике до полного застывания (приблизительно часов 6-8).

Напомним, какой суп следует приготовить в летние жаркие дни.

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