Идеальное летнее блюдо. Рецепт супа на йогурте
Древнее украинское блюдо нашло новое прочтение в 2022 году.
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Настают жаркие дни, когда кроме воды измученный высокой температурой организм ничего больше не хочет, однако и для таких случаев есть выход. Если испанцы употребляют летом (и не только) гаспачо – холодный суп на основе томатов, то украинцы в свое время придумали свое прохладное наслаждение.
Одним из самых питательных блюд в жаркие летние дни может стать особый суп на йогурте, казалось бы несочетаемые понятия. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко советует попробовать приготовить прохладное блюдо, вдохновленное традиционным лемковским супом — киселицей.
Киселицу древние лемки готовили обычно на закваске и к каждому блюду добавляли целую отварную картофелину. Евгений Клопотенко также советует использовать этот овощ в необычном супе, однако картофель можно поджарить для особого орехового аромата.
Йогуртовый суп, по словам шеф-повара, одновременно прохладный и питательный. Это идеальный вариант для кухни жарких летних дней, которые уже наступают.
Это блюдо можно готовить как традиционно в духовке, так и на свежем воздухе — на мангале или гриле, тогда ингредиенты супа будут еще более ароматными и с характерной хрустящей корочкой.
В частности, Евгений Клопотенко советует выбрать именно молодые картофель и морковь и наполненный внутри редис (проверить его можно, просто разрезав). А огурец следует лишить кожуры, если она горчит.
Для холодного супа шеф-повар рекомендует использовать негустой йогурт жирностью 1%. А густой можно разбавить минеральной газировкой или заменить простоквашей, айраном или гуслянкой.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для супа:
- 1 л несладкого йогурта 1% (из этого количества 2 ст. л. для заправки)
- 150-200 г редиса
- 2 огурца
- 1 молодая средняя морковь
- 3-4 средних молодых картофеля
- 20 г сливочного масла 82,5%
- 5 веточек петрушки
- 5 веточек укропа
- 3 перья зеленого лука
- 1 ст. л. горчицы
- ¼ перца чили
- соль и перец по вкусу
- 1 ст. л ароматного масла
Для запеченной индейки:
- 400-500 г индюшиного филе
- 3 лавровых листа
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. йогурта 1%
- соль и перец по вкусу
Для начала нужно разогреть духовку до 180 градусов.
В это время маринуем и запекаем филе индейки (кусок 400-500 г). Моем и очищаем от пленок его, солим и перчим по вкусу. К филе добавляем 2 столовых ложки йогурта 1% и кладем в рукав для запекания. К нему добавляем еще 3 лавровых листа и 3 очищенных зубчика чеснока.
Для того, чтобы мясо имело более интенсивный вкус и аромат, следует выжать чеснок на филе и размазать его.
Все это ставим запекаться в духовку на час (когда духовка уже разогрелась до 180 градусов).
Потом достаем мясо из рукава, перекладываем на тарелку и даем ему полностью остыть.
В это время отвариваем картофель, а затем обжариваем его (для особого орехового аромата). Берем 3-4 средних картофеля, чистим от кожуры по желанию и отвариваем до готовности в подсоленной воде. Если кожура тоненькая, оставляем ее.
После этого сливаем воду и перекладываем в сковороду с растопленными 20 г сливочного масла. Хорошо обжариваем каждую картофелину со всех сторон.
Теперь беремся за зелень и овощи для супа. Берем 150-200 г редиса, 2 огурца и среднюю молодую морковь, моем и режем маленькими одинаковыми кубиками. Евгений позволяет не очищать морковь от кожуры, ведь у молодого овоща она еще тоненькая.
Зелень петрушки (5 веточек) моем, обрываем листики и мелко рубим ее. То же делаем с 5 веточками укропа и 3 перьями зеленого лука.
После примерно часа охлаждения запеченную индейку режем средним одинаковым кубиком.
После этого беремся за заправку для супа. Вливаем в миску 2 ст. л. йогурта 1% и добавьте в него 1 ст. л. крепкой горчицы. Мешаем до однородной консистенции. По желанию используем сладкую и дижонскую горчицу в зернах.
Порезанные овощи, зелень и филе индейки перекладываем в кастрюлю или глубокую миску, добавляем смесь йогурта и горчицы, вливаем 1 л йогурта 1% и 1 ст. л. ароматного масла.
Также можно мелко нарезать и добавить ¼ перца чили. Солим и перчим по вкусу. Все это хорошо мешаем и ставим в холодильник на час охлаждаться.
Разливаем по тарелкам и в каждую добавляем по одному отваренному картофелю. Для полного охлаждения можно добавить кубик льда.
Напомним, как погрузиться в мир азиатской кухни, используя простые ингредиенты, которые есть в почти каждом холодильнике.
Также Фокус писал о том, чем можно заменить дефицитную в Украине соль.