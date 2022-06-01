Идеальное летнее блюдо. Рецепт супа на йогурте

Древнее украинское блюдо нашло новое прочтение в 2022 году.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Настают жаркие дни, когда кроме воды измученный высокой температурой организм ничего больше не хочет, однако и для таких случаев есть выход. Если испанцы употребляют летом (и не только) гаспачо – холодный суп на основе томатов, то украинцы в свое время придумали свое прохладное наслаждение.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Одним из самых питательных блюд в жаркие летние дни может стать особый суп на йогурте, казалось бы несочетаемые понятия. Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко советует попробовать приготовить прохладное блюдо, вдохновленное традиционным лемковским супом — киселицей.

Киселицу древние лемки готовили обычно на закваске и к каждому блюду добавляли целую отварную картофелину. Евгений Клопотенко также советует использовать этот овощ в необычном супе, однако картофель можно поджарить для особого орехового аромата.

Йогуртовый суп, по словам шеф-повара, одновременно прохладный и питательный. Это идеальный вариант для кухни жарких летних дней, которые уже наступают.

Это блюдо можно готовить как традиционно в духовке, так и на свежем воздухе — на мангале или гриле, тогда ингредиенты супа будут еще более ароматными и с характерной хрустящей корочкой.

В частности, Евгений Клопотенко советует выбрать именно молодые картофель и морковь и наполненный внутри редис (проверить его можно, просто разрезав). А огурец следует лишить кожуры, если она горчит.

Для холодного супа шеф-повар рекомендует использовать негустой йогурт жирностью 1%. А густой можно разбавить минеральной газировкой или заменить простоквашей, айраном или гуслянкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для супа:

1 л несладкого йогурта 1% (из этого количества 2 ст. л. для заправки)

150-200 г редиса

2 огурца

1 молодая средняя морковь

3-4 средних молодых картофеля

20 г сливочного масла 82,5%

5 веточек петрушки

5 веточек укропа

3 перья зеленого лука

1 ст. л. горчицы

¼ перца чили

соль и перец по вкусу

1 ст. л ароматного масла

Для запеченной индейки:

400-500 г индюшиного филе

3 лавровых листа

3 зубчика чеснока

2 ст. л. йогурта 1%

соль и перец по вкусу

Для начала нужно разогреть духовку до 180 градусов.

В это время маринуем и запекаем филе индейки (кусок 400-500 г). Моем и очищаем от пленок его, солим и перчим по вкусу. К филе добавляем 2 столовых ложки йогурта 1% и кладем в рукав для запекания. К нему добавляем еще 3 лавровых листа и 3 очищенных зубчика чеснока.

Для того, чтобы мясо имело более интенсивный вкус и аромат, следует выжать чеснок на филе и размазать его.

Все это ставим запекаться в духовку на час (когда духовка уже разогрелась до 180 градусов).

Потом достаем мясо из рукава, перекладываем на тарелку и даем ему полностью остыть.

В это время отвариваем картофель, а затем обжариваем его (для особого орехового аромата). Берем 3-4 средних картофеля, чистим от кожуры по желанию и отвариваем до готовности в подсоленной воде. Если кожура тоненькая, оставляем ее.

После этого сливаем воду и перекладываем в сковороду с растопленными 20 г сливочного масла. Хорошо обжариваем каждую картофелину со всех сторон.

Теперь беремся за зелень и овощи для супа. Берем 150-200 г редиса, 2 огурца и среднюю молодую морковь, моем и режем маленькими одинаковыми кубиками. Евгений позволяет не очищать морковь от кожуры, ведь у молодого овоща она еще тоненькая.

[ + – ] Готовый суп на йогурте Фото: Клопотенко

Зелень петрушки (5 веточек) моем, обрываем листики и мелко рубим ее. То же делаем с 5 веточками укропа и 3 перьями зеленого лука.

После примерно часа охлаждения запеченную индейку режем средним одинаковым кубиком.

После этого беремся за заправку для супа. Вливаем в миску 2 ст. л. йогурта 1% и добавьте в него 1 ст. л. крепкой горчицы. Мешаем до однородной консистенции. По желанию используем сладкую и дижонскую горчицу в зернах.

Порезанные овощи, зелень и филе индейки перекладываем в кастрюлю или глубокую миску, добавляем смесь йогурта и горчицы, вливаем 1 л йогурта 1% и 1 ст. л. ароматного масла.

Также можно мелко нарезать и добавить ¼ перца чили. Солим и перчим по вкусу. Все это хорошо мешаем и ставим в холодильник на час охлаждаться.

Разливаем по тарелкам и в каждую добавляем по одному отваренному картофелю. Для полного охлаждения можно добавить кубик льда.

Напомним, как погрузиться в мир азиатской кухни, используя простые ингредиенты, которые есть в почти каждом холодильнике.

Также Фокус писал о том, чем можно заменить дефицитную в Украине соль.