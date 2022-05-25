Азиатская кухня. Рецепт жареной редиски с имбирем и соевым соусом

Наступает пора овощей и фруктов, поэтому советуем обратить внимание на интересные рецепты из простых продуктов.

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Ресторатор Евгений Клопотенко советует обратить внимание на молодую редиску, которая скоро прорастет на каждом огороде. Из этого, казалось бы, простого овоща можно приготовить блюдо, которое погрузит вас в мир азиатской кухни.

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"Вы или верите в жареную редиску и готовите, или нет. Третьего здесь не дано. Я в жареную редиску верю. Это вкусовой опыт, который просто должен произойти в жизни, чтобы научиться по-другому думать о привычном продукте", — отмечает Евгений Клопотенко и советует приготовить молодую редиску с соевым соусом и имбирем.

Чтобы не попасть на нитраты редиса, как это бывает с молодыми свежими овощами, для начала следует обрезать верх и низ редиски и замочить ее на 20-30 мин в холодной воде. При этом воду нужно один раз поменять.

Также для приготовления следует брать твердую и сладкую редиску без пустот внутри. А проверить это можно просто разрезав и попробовав плод.

При желании петрушку можно заменить кинзой для большего вкусового звучания Азии. Однако в таком случае следует уменьшить ее количество в блюде, потому что эта зелень способна перебить основной вкус корнеплода.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г редиса

3 ст. л. соевого соуса

5 г корня имбиря

1 пучок петрушки (примерно 8-10 веточек)

1 ст. л. оливкового масла

Для начала берем 400 г редиски, моем и отрезаем ее хвостики. Режем одну редиску на 2-4 части. В это время также чистим и мелко рубим корни имбиря. Однако не следует использовать сухой имбирь.

Разогреваем сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и выкладываем на него порезанную редиску и имбирь. Жарим примерно 2 минуты на среднем огне и помешиваем. По желанию оливковое можно заменить подсолнечным маслом. Вливаем 3 ст. л. соевого соуса и держим на огне еще 1 минуту.

Берем пучок петрушки, моем его, обрываем листики и мелко рубим. Добавляем ее к готовой редиске с имбирем. Все это перемешиваем и высыпаем в тарелку.

Блюдо подается горячим.

Напомним, как необычно приготовить молодой картофель.

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