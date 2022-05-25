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Азиатская кухня. Рецепт жареной редиски с имбирем и соевым соусом

Виктория Сытняк
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Фото: Клопотенко

Наступает пора овощей и фруктов, поэтому советуем обратить внимание на интересные рецепты из простых продуктов.

Ресторатор Евгений Клопотенко советует обратить внимание на молодую редиску, которая скоро прорастет на каждом огороде. Из этого, казалось бы, простого овоща можно приготовить блюдо, которое погрузит вас в мир азиатской кухни.

"Вы или верите в жареную редиску и готовите, или нет. Третьего здесь не дано. Я в жареную редиску верю. Это вкусовой опыт, который просто должен произойти в жизни, чтобы научиться по-другому думать о привычном продукте", — отмечает Евгений Клопотенко и советует приготовить молодую редиску с соевым соусом и имбирем.

Чтобы не попасть на нитраты редиса, как это бывает с молодыми свежими овощами, для начала следует обрезать верх и низ редиски и замочить ее на 20-30 мин в холодной воде. При этом воду нужно один раз поменять.

Также для приготовления следует брать твердую и сладкую редиску без пустот внутри. А проверить это можно просто разрезав и попробовав плод.

При желании петрушку можно заменить кинзой для большего вкусового звучания Азии. Однако в таком случае следует уменьшить ее количество в блюде, потому что эта зелень способна перебить основной вкус корнеплода.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г редиса
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 5 г корня имбиря
  • 1 пучок петрушки (примерно 8-10 веточек)
  • 1 ст. л. оливкового масла

Для начала берем 400 г редиски, моем и отрезаем ее хвостики. Режем одну редиску на 2-4 части. В это время также чистим и мелко рубим корни имбиря. Однако не следует использовать сухой имбирь.

Разогреваем сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и выкладываем на него порезанную редиску и имбирь. Жарим примерно 2 минуты на среднем огне и помешиваем. По желанию оливковое можно заменить подсолнечным маслом. Вливаем 3 ст. л. соевого соуса и держим на огне еще 1 минуту.

Берем пучок петрушки, моем его, обрываем листики и мелко рубим. Добавляем ее к готовой редиске с имбирем. Все это перемешиваем и высыпаем в тарелку.

Блюдо подается горячим.

Напомним, как необычно приготовить молодой картофель.

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