Сезонный хит: рецепт молодого картофеля с необычным вкусом

Изюминка этого блюда – в необычном и непривычном сочетании вкусов.

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Молодая картошка – одно из блюд, которое как нельзя лучше ассоциируется с приближающимся летом. Вареная, с укропом и зелень она пользуется неизменной популярностью на столе. Как приготовить еще одно интересное блюдо из молодого картофеля, рассказал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Он предлагает приготовить картофель с корицей.

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Молодой картофель с корицей

Ингредиенты:

Молодой картофель – 800 гр;

Сливочное масло – 30 гр;

Молотая корица – 1 ч. л;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Прежде, чем приступить к приготовлению блюда, необходимо хорошо промыть молодой картофель, выбирая, по возможности, мелкие клубни, чтобы отварить их целиком, не разрезая. К тому же такой картофель получится гораздо вкуснее, чем более крупные плоды. Если же не посчастливилось купить мелкие плоды, то лучше разрезать каждый на 4-6 частей.

Картофель выложить в кастрюлю, залить водой и добавить щепотку соли. Варить до готовности 20-25 минут. Затем в картофель добавить соль по вкусу, чайную ложку молотой корицы и сливочное масло. Хорошо размешав, блюдо можно подавать на стол.

По словам Клопотенко, изюминкой этого рецепта является необычное сочетание вкусов. Однако, уверяет он, уже после первой пробы блюдо может стать одним из самых любимых в меню.

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