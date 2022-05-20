Сезонний хіт: рецепт молодої картоплі з незвичайним смаком

Родзинка цієї страви — в незвичайному та незвичному поєднанні смаків.

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Молода картопля — одна зі страв, яка якнайкраще асоціюється з прийдешнім літом. Варена, з кропом та зеленню вона користується незмінною популярністю на столі. Як приготувати ще одну цікаву страву із молодої картоплі, розповів відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Він пропонує приготувати картоплю з корицею.

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Молода картопля з корицею

Складові:

Молода картопля — 800 г;

Вершкове масло — 30 г;

мелена кориця — 1 ч. л;

Сіль на свій смак.

Спосіб приготування:

Перш ніж приступити до приготування страви, необхідно добре промити молоду картоплю, вибираючи, за можливості, дрібні бульби, щоб відварити їх повністю, не розрізаючи. До того ж така картопля вийде набагато смачнішою за більші плоди. Якщо ж не пощастило купити дрібні плоди, краще розрізати кожну на 4-6 частин.

Картоплю викласти в каструлю, залити водою і додати дрібку солі. Варити до готовності 20-25 хвилин. Потім у картоплю додати сіль до свого смаку, чайну ложку меленої кориці та вершкове масло. Добре розмішавши, страву можна подавати на стіл.

За словами Клопотенка, особливістю цього рецепту є незвичайне поєднання смаків. Проте, запевняє він, вже після першої проби страва може стати однією з найулюбленіших у меню.

Раніше ми розповідали про те, як смачно запекти картоплю з м'ясом, а також ділилися рецептами смаженої картоплі.