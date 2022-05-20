Сезонний хіт: рецепт молодої картоплі з незвичайним смаком
Родзинка цієї страви — в незвичайному та незвичному поєднанні смаків.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Молода картопля — одна зі страв, яка якнайкраще асоціюється з прийдешнім літом. Варена, з кропом та зеленню вона користується незмінною популярністю на столі. Як приготувати ще одну цікаву страву із молодої картоплі, розповів відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Він пропонує приготувати картоплю з корицею.
Молода картопля з корицею
Складові:
- Молода картопля — 800 г;
- Вершкове масло — 30 г;
- мелена кориця — 1 ч. л;
- Сіль на свій смак.
Спосіб приготування:
Перш ніж приступити до приготування страви, необхідно добре промити молоду картоплю, вибираючи, за можливості, дрібні бульби, щоб відварити їх повністю, не розрізаючи. До того ж така картопля вийде набагато смачнішою за більші плоди. Якщо ж не пощастило купити дрібні плоди, краще розрізати кожну на 4-6 частин.
Картоплю викласти в каструлю, залити водою і додати дрібку солі. Варити до готовності 20-25 хвилин. Потім у картоплю додати сіль до свого смаку, чайну ложку меленої кориці та вершкове масло. Добре розмішавши, страву можна подавати на стіл.
За словами Клопотенка, особливістю цього рецепту є незвичайне поєднання смаків. Проте, запевняє він, вже після першої проби страва може стати однією з найулюбленіших у меню.
Раніше ми розповідали про те, як смачно запекти картоплю з м'ясом, а також ділилися рецептами смаженої картоплі.