Жаркое по-домашнему. Лучший рецепт жареного мяса с картошкой

Аппетитное блюдо можно приготовить как на сковородке, так и в духовке, поместив мясо и картофель в горшочки для запекания.

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Название блюда "жаркое" происходит от слова "жар", ведь когда-то его готовили на открытом огне или в печи. Сегодня в большинстве случаев достаточно обычной сковороды, чтобы насладиться невероятным вкусом сочной свинины с картофелем, которые сначала обжаривают в масле до аппетитно корочки, а затем томят на небольшом огне под крышкой, пока все ингредиенты не пропитаются соком и ароматом друг друга и станут мягкими.

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Для приготовления жаркого по-домашнему нам понадобится:

Свинина — 800 г. Берите свиной ошеек, чтобы во время приготовления он оставался сочным и мягким;

Томатная паста — 2 ст. л;

Морковь — 2 шт;

Лук — 2 шт;

Лавровый лист;

Свежая зелень;

Вода — 3,5 стакана;

Картофель — 1кг;

Растительное масло;

Соль, перец, приправы по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовим мясо. Свинину тщательно моем под проточной водой, даем обсохнуть. Затем нарезаем небольшими брусочками.

Картофель чистим, моем, нарезаем кубиками такими же по размеру, как кусочки свинины.

Лук и морковь чистим, моем, нарезаем кольцами.

Раскаляем сковородку, добавив ложку растительного масла. Обжариваем кусочки мяса около пяти минут, периодически помешивая, пока они не покроются аппетитной корочкой со всех сторон.

К жареному мясу добавляем морковь и лук, перемешиваем. Жарим до тех пор, пока лук не станет прозрачным. Стараемся чаще помешивать, чтобы морковь не сгорела.

Наливаем в сковороду воду так, чтобы она покрыла мясо. Затем по вкусу добавляем приправы и закрываем крышкой. Убавляем огонь и тушим жаркое около 20 минут.

Добавляем к мясу кубики картофеля и еще воды. Уровень жидкости должен быть чуть ниже картофеля.

Как только картофель станет мягким, добавляем в жаркое томатную пасту, разбавленную водой, соль и сахар. По желанию томатную пасту можно заменить помидорами.

В конце посыпаем готовое блюдо свежей зеленью и измельченным чесноком. Подаем жаркое горячим.

Также жаркое можно приготовить в горшочках.

Для этого все те же ингредиенты поэтапно обжариваем на сковороде до золотистой корочки, после чего раскладываем мясо с овощами по горшочкам. На самое дно кладем лавровый лист, затем мясо и картофель, а сверху лук и морковь.

Добавляем воду так, чтобы она покрывала содержимое горшочков примерно на палец.

Разогреваем духовку до 220 градусов. Когда она нагреется, отправляем туда горшки и готовим около получаса.

Приятного аппетита!

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