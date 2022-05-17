Жаркое по-домашнему. Лучший рецепт жареного мяса с картошкой
Аппетитное блюдо можно приготовить как на сковородке, так и в духовке, поместив мясо и картофель в горшочки для запекания.
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Название блюда "жаркое" происходит от слова "жар", ведь когда-то его готовили на открытом огне или в печи. Сегодня в большинстве случаев достаточно обычной сковороды, чтобы насладиться невероятным вкусом сочной свинины с картофелем, которые сначала обжаривают в масле до аппетитно корочки, а затем томят на небольшом огне под крышкой, пока все ингредиенты не пропитаются соком и ароматом друг друга и станут мягкими.
Для приготовления жаркого по-домашнему нам понадобится:
- Свинина — 800 г. Берите свиной ошеек, чтобы во время приготовления он оставался сочным и мягким;
- Томатная паста — 2 ст. л;
- Морковь — 2 шт;
- Лук — 2 шт;
- Лавровый лист;
- Свежая зелень;
- Вода — 3,5 стакана;
- Картофель — 1кг;
- Растительное масло;
- Соль, перец, приправы по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Подготовим мясо. Свинину тщательно моем под проточной водой, даем обсохнуть. Затем нарезаем небольшими брусочками.
- Картофель чистим, моем, нарезаем кубиками такими же по размеру, как кусочки свинины.
- Лук и морковь чистим, моем, нарезаем кольцами.
- Раскаляем сковородку, добавив ложку растительного масла. Обжариваем кусочки мяса около пяти минут, периодически помешивая, пока они не покроются аппетитной корочкой со всех сторон.
- К жареному мясу добавляем морковь и лук, перемешиваем. Жарим до тех пор, пока лук не станет прозрачным. Стараемся чаще помешивать, чтобы морковь не сгорела.
- Наливаем в сковороду воду так, чтобы она покрыла мясо. Затем по вкусу добавляем приправы и закрываем крышкой. Убавляем огонь и тушим жаркое около 20 минут.
- Добавляем к мясу кубики картофеля и еще воды. Уровень жидкости должен быть чуть ниже картофеля.
- Как только картофель станет мягким, добавляем в жаркое томатную пасту, разбавленную водой, соль и сахар. По желанию томатную пасту можно заменить помидорами.
- В конце посыпаем готовое блюдо свежей зеленью и измельченным чесноком. Подаем жаркое горячим.
Также жаркое можно приготовить в горшочках.
- Для этого все те же ингредиенты поэтапно обжариваем на сковороде до золотистой корочки, после чего раскладываем мясо с овощами по горшочкам. На самое дно кладем лавровый лист, затем мясо и картофель, а сверху лук и морковь.
- Добавляем воду так, чтобы она покрывала содержимое горшочков примерно на палец.
- Разогреваем духовку до 220 градусов. Когда она нагреется, отправляем туда горшки и готовим около получаса.
Приятного аппетита!
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