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Рецепт сочного мяса по-французски без майонеза от Евгения Клопотенко

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Мясо по-французски, Клопотенко
Фото: Євген Клопотенко | Мясо по-французски без майонеза.

Готовим свиные отбивные под луковым конфитюром и сыром Бри.

Мясо по-французски — одно из самых популярных и простых в приготовлении мясных блюд. Традиционно куриные или свиные отбивные запекают под шубой из лука, жирного майонеза и натертого твердого сыра. В итоге получается вкусно, но тяжело для желудка.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко изменил популярный рецепт и предлагает приготовить мясо по-французски в новом исполнении с добавлением лукового конфитюра и сыра Бри. Вам обязательно понравится.

Для приготовления нам понадобится:

Свинина (биток) — 300 г

Сыр Бри — 50 г

Соль и перец по вкусу

Лук — 300 г

Сахар — 100 г

Подсолнечное масло — 1 ст.л.

Мед — 100 г

Уксус яблочный — 10 мл

Соль — 1-2 щепотки

Пошаговый рецепт:

  • Нарежьте мясо тонкими кусочками, застелите их пищевой пленкой и хорошенько отбейте. Посолите и поперчите по вкусу с двух сторон.
  • Готовим луковый конфитюр. Для этого шинкуем лук, обжариваем его на хорошо разогретой сковородке с добавлением масла до мягкости. Добавляем ложку уксуса, чтобы еще размягчить лук и придать конфитюру кислинку. Хорошо мешаем и жарим на небольшом огне еще 15 минут. Затем добавляем сахар, перемешиваем, ждем пока он растает. Добавляем мед, снова хорошо перемешиваем. Оставляем смесь на небольшом огне, пока лук не станет прозрачно-коричневым.
  • Застилаем противень пергаментом, кладем мясо и ставим в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.
  • Нарезаем сыр Бри тонкими слайсами. Достаем мясо, выкладываем на него немного сыра, сверху луковый конфитюр и снова отправляем в духовку на 10 минут.
  • Проверяем готовность мяса, разрезав его ножом. Если нет красных прожилок, блюдо готово.

Приятного аппетита!

Как писал ранее Фокус, для гарнира к мясу по-французски отлично подойдет легкий весенний салат из редиса и свежих цукини под ароматным оливковым маслом с добавлением лимонного сока.

А также можно приготовить вкусный сезонный салат из редиса с сыром фета.

Также Фокус рассказывал, как приготовить вкусную куриную тушенку дома на обыкновенной плите.