Рецепт сочного мяса по-французски без майонеза от Евгения Клопотенко

Готовим свиные отбивные под луковым конфитюром и сыром Бри.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Мясо по-французски — одно из самых популярных и простых в приготовлении мясных блюд. Традиционно куриные или свиные отбивные запекают под шубой из лука, жирного майонеза и натертого твердого сыра. В итоге получается вкусно, но тяжело для желудка.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко изменил популярный рецепт и предлагает приготовить мясо по-французски в новом исполнении с добавлением лукового конфитюра и сыра Бри. Вам обязательно понравится.

Для приготовления нам понадобится:

Свинина (биток) — 300 г

Сыр Бри — 50 г

Соль и перец по вкусу

Лук — 300 г

Сахар — 100 г

Подсолнечное масло — 1 ст.л.

Мед — 100 г

Уксус яблочный — 10 мл

Соль — 1-2 щепотки

Пошаговый рецепт:

Нарежьте мясо тонкими кусочками, застелите их пищевой пленкой и хорошенько отбейте. Посолите и поперчите по вкусу с двух сторон.

Готовим луковый конфитюр. Для этого шинкуем лук, обжариваем его на хорошо разогретой сковородке с добавлением масла до мягкости. Добавляем ложку уксуса, чтобы еще размягчить лук и придать конфитюру кислинку. Хорошо мешаем и жарим на небольшом огне еще 15 минут. Затем добавляем сахар, перемешиваем, ждем пока он растает. Добавляем мед, снова хорошо перемешиваем. Оставляем смесь на небольшом огне, пока лук не станет прозрачно-коричневым.

Застилаем противень пергаментом, кладем мясо и ставим в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.

Нарезаем сыр Бри тонкими слайсами. Достаем мясо, выкладываем на него немного сыра, сверху луковый конфитюр и снова отправляем в духовку на 10 минут.

Проверяем готовность мяса, разрезав его ножом. Если нет красных прожилок, блюдо готово.

Приятного аппетита!

Как писал ранее Фокус, для гарнира к мясу по-французски отлично подойдет легкий весенний салат из редиса и свежих цукини под ароматным оливковым маслом с добавлением лимонного сока.

А также можно приготовить вкусный сезонный салат из редиса с сыром фета.

Также Фокус рассказывал, как приготовить вкусную куриную тушенку дома на обыкновенной плите.