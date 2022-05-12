Рецепт сочного мяса по-французски без майонеза от Евгения Клопотенко
Готовим свиные отбивные под луковым конфитюром и сыром Бри.
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Мясо по-французски — одно из самых популярных и простых в приготовлении мясных блюд. Традиционно куриные или свиные отбивные запекают под шубой из лука, жирного майонеза и натертого твердого сыра. В итоге получается вкусно, но тяжело для желудка.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко изменил популярный рецепт и предлагает приготовить мясо по-французски в новом исполнении с добавлением лукового конфитюра и сыра Бри. Вам обязательно понравится.
Для приготовления нам понадобится:
Свинина (биток) — 300 г
Сыр Бри — 50 г
Соль и перец по вкусу
Лук — 300 г
Сахар — 100 г
Подсолнечное масло — 1 ст.л.
Мед — 100 г
Уксус яблочный — 10 мл
Соль — 1-2 щепотки
Пошаговый рецепт:
- Нарежьте мясо тонкими кусочками, застелите их пищевой пленкой и хорошенько отбейте. Посолите и поперчите по вкусу с двух сторон.
- Готовим луковый конфитюр. Для этого шинкуем лук, обжариваем его на хорошо разогретой сковородке с добавлением масла до мягкости. Добавляем ложку уксуса, чтобы еще размягчить лук и придать конфитюру кислинку. Хорошо мешаем и жарим на небольшом огне еще 15 минут. Затем добавляем сахар, перемешиваем, ждем пока он растает. Добавляем мед, снова хорошо перемешиваем. Оставляем смесь на небольшом огне, пока лук не станет прозрачно-коричневым.
- Застилаем противень пергаментом, кладем мясо и ставим в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.
- Нарезаем сыр Бри тонкими слайсами. Достаем мясо, выкладываем на него немного сыра, сверху луковый конфитюр и снова отправляем в духовку на 10 минут.
- Проверяем готовность мяса, разрезав его ножом. Если нет красных прожилок, блюдо готово.
Приятного аппетита!
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