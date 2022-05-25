Азійська кухня. Рецепт смаженої редиски з імбиром та соєвим соусом

Настає пора овочів та фруктів, то ж радимо звернути увагу на цікаві рецепти з простих продуктів.

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Ресторатор Євген Клопотенко радить звернути увагу на молоду редьку, яка незабаром проросте на кожному городі. З цього, здавалось би, простого овоча можна приготувати страву, яка занурить вас у світ азійської кухні.

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"Ви або вірите у смажену редиску та готуєте, або ні. Третього тут не дано. Я у смажену редиску вірю. Це смаковий досвід, який просто має статися у житті, щоб навчитися по-іншому думати про звичний продукт", — зазначає Євген Клопотенко та радить приготувати молоду редиску з соєвим соусом та імбиром.

Аби не потрапити на нітрати редиски, як це буває з молодими свіжими овочами, для початку варто обрізати верх та низ редьки та замочити її на 20-30 хв у холодній воді. При цьому воду один раз треба змінити.

Також для приготування варто брати тверду та солодку редьку без пустот всередині. А перевірити це можна, просто розрізавши та спробувавши плід.

За бажанням петрушку можна замінити кінзою для більшого смакового звучання Азії. Проте в такому випадку варто зменшити її кількість у страві, бо ця зелень здатна перебити основний смак коренеплоду.

ІНГРЕДІЄНТИ

400 г редису

3 ст. л. соєвого соусу

5 г кореня імбиру

1 пучок петрушки (приблизно 8-10 гілочок)

1 ст. л. оливкової олії

Для початку беремо 400 г редьки, миємо її та відрізаємо хвостики. Ріжемо одну редьку на 2-4 частини. У цей час також чистимо та дрібно рубаємо корінь імбиру. Проте не варто використовувати сухий імбир.

Розігріваємо сковорідку з 1 ст. л. оливкової олії та викладаємо на неї порізану редьку та імбир. Смажимо приблизно 2 хвилини на середньому вогні та помішуємо. За бажання оливкову можна замінити соняшниковою олією. Вливаємо 3 ст. л. соєвого соусу та тримаємо на вогні ще 1 хвилину.

Беремо пучок петрушки, миємо його, обриваємо листочки та дрібно рубаємо. Додаємо її до готової редьки з імбиром. Усе це перемішуємо та висипаємо в тарілку.

Страва подається гарячою.

Нагадаємо, як незвичайно приготувати молоду картоплю.

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