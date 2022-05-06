Під Ізюмом. Кращий рецепт смаженого м'яса для ЗСУ від Євгена Клопотенка

Шеф-кухар радить візуалізувати українську перемогу, починаючи зі своєї кухні.

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Український ресторатор Євген Клопотенко почув прохання своїх прихильників приготувати м'ясо "під Ізюмом". Рецептом він поділився на своїй Instagram-сторінці.

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"Ворог прийшов під Ізюм. Ворог під Ізюмом і залишиться", — зазначив шеф-кухар.

Інгредієнти:

готовий фарш або цільне м'ясо 300 г;

родзинки 150 г;

цибуля 1 шт;

картопля відварена або запечена;

квашена капуста 50 г;

томатна паста 10 г;

вершкове масло 50 г;

олія 10 г;

коньяк 50 г;

солодка гірчиця 15 г;

сіль, перець.

[ + – ] Рецепт страви перемоги від Євгена Клопотенка

Для початку заливаємо родзинки коньяком на 15 хв. Цибулину нарізаємо напівкільцями. М'ясо рубимо та солимо (нагадаємо, що солити варто абсолютно будь-яку страву для підкреслення її смаку). На сковорідці робимо мікс половини кількості олії та вершкового масла. На цьому смажимо цибулю та м'ясо протягом 3-5 хв.

Згодом додаємо коньяк, у якому було замариновані родзинки, та решту вершкового масла. Після цього додаємо томатну пасту, солодку гірчицю, квашену капусту та пів чайної ложки меленого перцю.

Готове м'ясо викладаємо на гарячу картоплю і посипаємо його родзинками.

"Доки робив для вас пропрацьовку рецепту, у твітері написали, що на Харківщині в окупантів в прямому сенсі горить земля під ногами", — зазначив Євген Клопотенко, додавши, що варто візуалізувати свої бажання і перемога настане швидше.

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