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Під Ізюмом. Кращий рецепт смаженого м'яса для ЗСУ від Євгена Клопотенка

Вікторія Ситняк
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Фото: Євген Клопотенко

Шеф-кухар радить візуалізувати українську перемогу, починаючи зі своєї кухні.

Український ресторатор Євген Клопотенко почув прохання своїх прихильників приготувати м'ясо "під Ізюмом". Рецептом він поділився на своїй Instagram-сторінці.

"Ворог прийшов під Ізюм. Ворог під Ізюмом і залишиться", — зазначив шеф-кухар.

Інгредієнти:

  • готовий фарш або цільне м'ясо 300 г;
  • родзинки 150 г;
  • цибуля 1 шт;
  • картопля відварена або запечена;
  • квашена капуста 50 г;
  • томатна паста 10 г;
  • вершкове масло 50 г;
  • олія 10 г;
  • коньяк 50 г;
  • солодка гірчиця 15 г;
  • сіль, перець.
Рецепт страви перемоги від Євгена Клопотенка

Для початку заливаємо родзинки коньяком на 15 хв. Цибулину нарізаємо напівкільцями. М'ясо рубимо та солимо (нагадаємо, що солити варто абсолютно будь-яку страву для підкреслення її смаку). На сковорідці робимо мікс половини кількості олії та вершкового масла. На цьому смажимо цибулю та м'ясо протягом 3-5 хв.

Згодом додаємо коньяк, у якому було замариновані родзинки, та решту вершкового масла. Після цього додаємо томатну пасту, солодку гірчицю, квашену капусту та пів чайної ложки меленого перцю.

Готове м'ясо викладаємо на гарячу картоплю і посипаємо його родзинками.

"Доки робив для вас пропрацьовку рецепту, у твітері написали, що на Харківщині в окупантів в прямому сенсі горить земля під ногами", — зазначив Євген Клопотенко, додавши, що варто візуалізувати свої бажання і перемога настане швидше.

Нагадаємо, як незвичайно приготувати традиційну українську страву — вареники.