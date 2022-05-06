Під Ізюмом. Кращий рецепт смаженого м'яса для ЗСУ від Євгена Клопотенка
Шеф-кухар радить візуалізувати українську перемогу, починаючи зі своєї кухні.
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Український ресторатор Євген Клопотенко почув прохання своїх прихильників приготувати м'ясо "під Ізюмом". Рецептом він поділився на своїй Instagram-сторінці.
"Ворог прийшов під Ізюм. Ворог під Ізюмом і залишиться", — зазначив шеф-кухар.
Інгредієнти:
- готовий фарш або цільне м'ясо 300 г;
- родзинки 150 г;
- цибуля 1 шт;
- картопля відварена або запечена;
- квашена капуста 50 г;
- томатна паста 10 г;
- вершкове масло 50 г;
- олія 10 г;
- коньяк 50 г;
- солодка гірчиця 15 г;
- сіль, перець.
Для початку заливаємо родзинки коньяком на 15 хв. Цибулину нарізаємо напівкільцями. М'ясо рубимо та солимо (нагадаємо, що солити варто абсолютно будь-яку страву для підкреслення її смаку). На сковорідці робимо мікс половини кількості олії та вершкового масла. На цьому смажимо цибулю та м'ясо протягом 3-5 хв.
Згодом додаємо коньяк, у якому було замариновані родзинки, та решту вершкового масла. Після цього додаємо томатну пасту, солодку гірчицю, квашену капусту та пів чайної ложки меленого перцю.
Готове м'ясо викладаємо на гарячу картоплю і посипаємо його родзинками.
"Доки робив для вас пропрацьовку рецепту, у твітері написали, що на Харківщині в окупантів в прямому сенсі горить земля під ногами", — зазначив Євген Клопотенко, додавши, що варто візуалізувати свої бажання і перемога настане швидше.
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