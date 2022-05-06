Под Изюмом. Лучший рецепт жареного мяса для ВСУ от Евгения Клопотенко
Шеф-повар советует визуализировать украинскую победу, начиная со своей кухни.
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Украинский ресторатор Евгений Клопотенко услышал просьбу своих поклонников приготовить мясо "под Изюмом". Рецептом он поделился на своей Instagram-странице.
"Враг пришел под Изюм. Враг под Изюмом и останется", — отметил шеф-повар.
Ингредиенты:
- готовый фарш или цельное мясо 300 г
- изюм 150 г
- лук 1 шт
- картофель отварной или запеченный
- квашеная капуста 50 г
- томатная паста 10 г
- сливочное масло 50 г
- масло 10 г
- коньяк 50 г
- сладкая горчица 15 г
- соль, перец
Для начала заливаем изюм коньяком на 15 мин. Луковицу нарезаем полукольцами. Мясо рубим и солим (напомним, что солить стоит абсолютно любое блюдо для подчеркивания его вкуса). На сковороде создаем микс половины количества масла и сливочного масла. На нем жарим лук и мясо в течение 3-5 минут.
Впоследствии добавляем коньяк, в котором был замаринован изюм, и остальное сливочное масло. После этого добавляем томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту и полчайной ложки молотого перца.
Готовое мясо выкладываем на горячий картофель и посыпаем его изюмом.
"Пока делал для вас проработку рецепта, в твиттере написали, что на Харьковщине у оккупантов в прямом смысле горит земля под ногами", — отметил Евгений Клопотенко, добавив, что стоит визуализировать свои желания и победа наступит быстрее.
Напомним, как необычно приготовить традиционное украинское блюдо – вареники.