Под Изюмом. Лучший рецепт жареного мяса для ВСУ от Евгения Клопотенко

Шеф-повар советует визуализировать украинскую победу, начиная со своей кухни.

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Украинский ресторатор Евгений Клопотенко услышал просьбу своих поклонников приготовить мясо "под Изюмом". Рецептом он поделился на своей Instagram-странице.

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"Враг пришел под Изюм. Враг под Изюмом и останется", — отметил шеф-повар.

Ингредиенты:

готовый фарш или цельное мясо 300 г

изюм 150 г

лук 1 шт

картофель отварной или запеченный

квашеная капуста 50 г

томатная паста 10 г

сливочное масло 50 г

масло 10 г

коньяк 50 г

сладкая горчица 15 г

соль, перец

[ + – ] Рецепт блюда победы от Евгения Клопотенко

Для начала заливаем изюм коньяком на 15 мин. Луковицу нарезаем полукольцами. Мясо рубим и солим (напомним, что солить стоит абсолютно любое блюдо для подчеркивания его вкуса). На сковороде создаем микс половины количества масла и сливочного масла. На нем жарим лук и мясо в течение 3-5 минут.

Впоследствии добавляем коньяк, в котором был замаринован изюм, и остальное сливочное масло. После этого добавляем томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту и полчайной ложки молотого перца.

Готовое мясо выкладываем на горячий картофель и посыпаем его изюмом.

"Пока делал для вас проработку рецепта, в твиттере написали, что на Харьковщине у оккупантов в прямом смысле горит земля под ногами", — отметил Евгений Клопотенко, добавив, что стоит визуализировать свои желания и победа наступит быстрее.

Напомним, как необычно приготовить традиционное украинское блюдо – вареники.