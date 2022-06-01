Ідеальна літня страва. Рецепт супу на йогурті

Стародавня українська страва знайшла нове прочитання у 2022.

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Настають спекотні дні, коли, окрім води, змучений високою температурою організм нічого більше не хоче, проте і для таких випадків є вихід. Якщо іспанці вживають влітку (і не тільки) гаспачо — холодний суп на основі томатів, то українці свого часу вигадали свою прохолодну насолоду.

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Однією з найпоживніших страв у спекотні літні дні може стати особливий суп на йогурті, здавалось би непоєднувані поняття. Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко радить спробувати приготувати прохолодну страву, натхненну традиційним лемківським супом — киселицею.

Киселицю давні лемки готували зазвичай на заквасці та до кожної страви додавали цілу відварену картоплину. Євген Клопотенко також радить використати цей овоч у незвичному супі, проте картоплю можна підсмажити задля особливого горіхового смаку.

Йогуртовий суп, за словами шеф-кухаря, водночас прохолодний та поживний. Це ідеальний варіант для кухні спекотних літніх днів, які вже настають.

Цю страву можна готувати як традиційно у духовці, так і на свіжому повітрі — на мангалі чи грилі, тоді інгредієнти супу будуть ще більш ароматними та з характерною хрусткою скоринкою.

Зокрема Євген Клопотенко радить обрати саме молоді картоплю та моркву та наповнений всередині редис (перевірити його можна, просто розрізавши). А огірок варто позбавити шкірки, якщо вона гірчить.

Для холодного супу шеф-кухар радить використовувати негустий йогурт жирністю 1%. А густий можна розбавити мінеральною газованою водою або замінити кисляком, айраном чи гуслянкою.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для супу:

1 л несолодкого йогурту 1% (із цієї кількості 2 ст. л. для заправки)

150-200 г редиски

2 огірки

1 молода середня морква

3-4 середні молоді картоплі

20 г вершкового масла 82,5%

5 гілочок петрушки

5 гілочок кропу

3 пір’їни зеленої цибулі

1 ст. л. гірчиці

¼ перцю чилі

сіль та перець до смаку

1 ст. л ароматної олії

Для запеченої індички:

400-500 г індичого філе

3 лаврових листи

3 зубчики часнику

2 ст. л. йогурту 1%

сіль та перець до смаку

Для початку треба розігріти духовку до 180 градусів.

У цей час маринуємо та запікаємо філе індички (шматок 400-500 г). Миємо та очищуємо від плівок його, солимо та перчимо до смаку. До філе додаємо 2 столові ложки йогурту 1% та кладемо у рукав для запіканні. До нього додаємо ще 3 лаврові листи та 3 очищені зубчики часнику.

Для того, аби м'ясо мало інтенсивніший смак та аромат, варто вичавити часник на філе та розмастити його.

Усе це ставимо запікатися в духовку на одну годину (коли духовка вже розігрілася до 180 градусів).

Згодом дістаємо м'ясо з рукава, перекладаємо на тарілку та даємо йому повністю охолонути.

У цей час відварюємо картоплю, а потім обсмажуємо її (для особливого горіхового аромату). Беремо 3-4 середні картоплини, чистимо від шкірки за бажанням та відварюємо до готовності в підсоленій воді. Якщо шкірка тоненька, залишаємо її.

Після цього зливаємо воду та перекладаємо в пательню з розтопленими 20 г вершкового масла. Добре обсмажуємо кожну картоплину з усіх боків.

Тепер беремося за зелень та овочі для нашого супу. Беремо 150-200 г редису, 2 огірки та середню молоду моркву, миємо та ріжемо маленькими однаковими кубиками. Євген дозволяє не очищувати моркву від шкірки, адже в молодого овочу вона ще тоненька.

[ + – ] Готовий суп на йогурті Фото: Клопотенко

Зелень петрушки (5 гілочок) миємо, обриваємо листочки та дрібно рубаємо її. Те саме робимо з 5 гілочками кропу та 3 пір’ями зеленої цибулі.

Після приблизно години охолодження запечену індичку ріжемо середнім однаковим кубиком.

Після цього беремося за заправку для супу. Вливаємо в миску 2 ст. л. йогурту 1% та додайте до нього 1 ст. л. міцної гірчиці. Мішаємо до однорідної консистенції. За бажанням використовуємо солодку гірчицю та діжонську в зернах.

Порізані овочі, зелень та філе індички перекладаємо в каструлю чи глибоку миску, до цього додаємо суміш йогурту та гірчиці, вливаємо 1 л йогурту 1% та 1 ст. л. ароматної олії.

Також можна дрібно порізати та додати ¼ перцю чилі. Солимо та перчимо до смаку. Усе це добре мішаємо та ставимо в холодильник на одну годину охолоджуватися.

Розливаємо по тарілках і в кожну додаємо по одній відвареній молодій картоплі. Для тотального охолодження можна додати кубик льоду.

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