Чим замінити сіль: поради від Євгена Клопотенка

Наразі в Україні через бойові дії виник дефіцит солі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко послухав прохання своєї аудиторії та дав кілька порад стосовно дефіциту солі в Україні. Попри те, що кухар завжди радив постійно використовувати сіль, навіть у солодких стравах, наразі постала проблема, яка змушує українців повністю або частково відмовитися від солі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Євген виділив кілька моментів. По-перше, якщо у вас є сіль — не відмовляйтеся від неї різко, а просто спробуйте додавати менше. Тиждень-два — і ваші рецептори адаптуються до меншої кількості солі в продуктах, які ви споживатимете.

Другим виходом із ситуації є вибір уже солоних продуктів — соєвий соус, бринза, сулугуні, взагалі будь-який сир, солоні горішки, оселедець. І тоді необхідність додавати сіль до страв узагалі відпаде.

Також варто пригадати, чи є у вас розсіл з минулорічних огірків/помідорів. Його можна додавати до борщу, що зробить його більш солоним.

Жартуючи, Євген Клопотенко радить замість солі використовувати сльози російських полонених.

[ + – ] Євген Клопотенко радить альтернативи для солі

Зокрема ресторатор пообіцяв, що окремо висвітлить тему консервації та як з нею впоратися у 2022 у "безсольових" реаліях.

Нагадаємо, як поринути у світ азійської кухні, використовуючи редьку, імбир та соєвий соус. Простий рецепт (без використання солі) від Євгена Клопотенка.

Також Фокус писав про меми, які кмітливі українці вже встигли вигадати через дефіцит солі в Україні.