Солоні жарти. Топ-10 мемів і дотепів через дефіцит солі: кохання, котики, бомонд і джедаї
У мережі зростає кількість дотепів і мемів через зникнення солі в Україні.
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Будь-яка пересолена їжа тепер означає: "По-багатому".
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— Сіль продаєте?
— Тільки показую.
— Красиво.
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Кафе було багате та престижне: на всіх столах були майже повні сільнички.
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Сіль кухонна золота.
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Солона обручка.
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Шлюбне оголошення
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Майстер ЙОДованої солі
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Тренд весни 2022
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Котик турбується
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Життя вищого суспільства.
— Передайте сіль!
— Передайте, нехай іде на...Важливо