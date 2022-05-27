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Солоні жарти. Топ-10 мемів і дотепів через дефіцит солі: кохання, котики, бомонд і джедаї

Костянтин Рильов
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Мем. Сіль кухонна, золота.

У мережі зростає кількість дотепів і мемів через зникнення солі в Україні.

Будь-яка пересолена їжа тепер означає: "По-багатому".

***

— Сіль продаєте?

— Тільки показую.

— Красиво.

***

Кафе було багате та престижне: на всіх столах були майже повні сільнички.

***

Сіль кухонна золота.

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Сіль кухонна, золота

***

Солона обручка.

Сіль, дефіцит солі, гумор, Україна, меми про сіль, меми про Україну, солоні жарти, жарти про сіль
Обручка

***

Шлюбне оголошення

Сіль, дефіцит солі, гумор, Україна, меми про сіль, меми про Україну, солоні жарти, жарти про сіль
Шлюбне оголошення

***

Майстер ЙОДованої солі

Сіль, дефіцит солі, гумор, Україна, меми про сіль, меми про Україну, солоні жарти, жарти про сіль
Майстер йодованої солі

***

Тренд весни 2022

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Тренд весни 2022

***

Котик турбується

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Сіль купили?

***

Життя вищого суспільства.

— Передайте сіль!

— Передайте, нехай іде на...

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