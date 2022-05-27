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Соленые шутки. Топ-10 мемов и острот по поводу дефицита соли: любовь, котики, бомонд и джедаи

Константин Рылев
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Мем. Соль кухонная, золотая.

В Сети растет количество острот и мемов по поводу пропажи соли в Украине.

Любая пересоленная еда теперь обозначает: "По-богатому".

***

— Соль продаете?

— Только показываю.

— Красивая.

***

Кафе было богатое и престижное: на всех столах были почти полные солонки.

***

Соль кухонная золотая.

Соль, дефицит соли, юмор, Украина, мемы про соль, мемы про Украину, соленые шутки, шутки про соль
Соль кухонная, золотая

***

Соленое обручальное кольцо .

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Обручальное кольцо

***

Брачное объявление

Соль, дефицит соли, юмор, Украина, мемы про соль, мемы про Украину, соленые шутки, шутки про соль
Брачное объявление

***

Мастер ЙОДированной соли

Соль, дефицит соли, юмор, Украина, мемы про соль, мемы про Украину, соленые шутки, шутки про соль
Мастер ЙОДированной соли.

***

Тренд весны 2022

Соль, дефицит соли, юмор, Украина, мемы про соль, мемы про Украину, соленые шутки, шутки про соль
Тренд весны 2022

***

Котик беспокоится

Соль, дефицит соли, юмор, Украина, мемы про соль, мемы про Украину, соленые шутки, шутки про соль
Соль купили?

***

Жизнь высшего света.

— Передайте соль!

— Передайте, пусть идет на…

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