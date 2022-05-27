Соленые шутки. Топ-10 мемов и острот по поводу дефицита соли: любовь, котики, бомонд и джедаи
В Сети растет количество острот и мемов по поводу пропажи соли в Украине.
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Любая пересоленная еда теперь обозначает: "По-богатому".
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— Соль продаете?
— Только показываю.
— Красивая.
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Кафе было богатое и престижное: на всех столах были почти полные солонки.
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Соль кухонная золотая.
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Соленое обручальное кольцо .
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Брачное объявление
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Мастер ЙОДированной соли
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Тренд весны 2022
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Котик беспокоится
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Жизнь высшего света.
— Передайте соль!
— Передайте, пусть идет на…Важно