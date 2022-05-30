Чем заменить соль: советы от Евгения Клопотенко

В Украине из-за боевых действий возник дефицит соли.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко послушался просьбы своей аудитории и дал несколько советов по поводу дефицита соли в Украине. Несмотря на то, что повар всегда советовал постоянно использовать соль, даже в сладких блюдах, возникла проблема, которая заставляет украинцев полностью или частично отказаться от соли.

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Евгений выделил несколько моментов. Во-первых, если у вас есть соль – не отказывайтесь от нее резко, а просто попробуйте добавлять меньше. Неделя-две — и ваши рецепторы адаптируются к меньшему количеству соли в продуктах, которые вы употребляете.

Вторым выходом из ситуации является выбор уже соленых продуктов — соевый соус, брынза, сулугуни, вообще любой сыр, соленые орешки, сельдь. И тогда необходимость добавлять соль в блюда в принципе отпадет.

Также стоит вспомнить, есть ли у вас рассол из прошлогодних огурцов/помидоров. Его можно добавлять к борщу, что сделает его более соленым.

Шутя, Евгений Клопотенко советует вместо соли использовать слезы российских пленных.

[ + – ] Евгений Клопотенко советует альтернативы соли

В частности, ресторатор пообещал, что отдельно осветит тему консервации и как с ней справиться в 2022 в "бессолевых" реалиях.

Напомним, как погрузиться в мир азиатской кухни, используя редис, имбирь и соевый соус. Простой рецепт (без использования соли) от Евгения Клопотенко.

Также Фокус писал о мемах, которые сообразительные украинцы уже успели придумать из-за дефицита соли в Украине.