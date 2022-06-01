Дитинство та літо. Рецепт домашнього морозива із солоною карамеллю

Що поєднує 1 червня? Перший день літа та Міжнародний день дитини. А що поєднує дитинство та літо? Смак морозива!

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Настало літо. Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко радить розбавити літні дні з воєнними новинами чимось хорошим та світлим і спробувати морозиво із солоною карамеллю.

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"Напевно, це мій найулюбленіший смак, адже коли цукор і сіль зустрічаються в одній страві, виходить справжнє диво", — зазначає шеф-кухар.

ІНГРЕДІЄНТИ

420 мл Молоко

160 г Цукор (для карамелі)

40 г Цукор (для морозива)

2 шт. Яйця

120 мл Вершки (30-33%)

2-3 дрібки Сіль

Для початку наливаємо у каструлю 420 мл молока та доводимо суміш до кипіння. До речі, можете брати молоко будь-якої жирності. Після цього відставляємо кип'ячене молоко у сторону.

У глибокому сотейнику розтоплюємо 160 г цукру (аж до золотистого відтінку). Додаємо до гарячого цукру сіль, молоко. Усе це добре мішаємо, щоб наша карамель повністю розчинилася.

Після цього знімаємо з вогню до остуджуємо до 60 градусів.

Згодом в іншій каструлі змішуємо вінчиком два яйця та 40 г цукру. Додаємо до яєчної суміші тепле молоко з карамеллю та ставимо на невеликий вогонь. Доводимо його до 82 градусів. При цьому постійно помішуємо лопаткою дно каструлі.

Готовій суміші даємо охолонути до кімнатної температури і додаємо 120 мл вершків. Усе це добре перемішуємо.

Згодом у вас є два варіанти.

Якщо ви маєте спеціальну мороженицю — заливайте охолоджену суміш туди і дійте згідно з інструкцією. Якщо ні — акуратно перелийте суміш у пластикову герметичну ємність та поставте у морозильник. Через пів години дістаньте ємність, перемішайте суміш ложкою і поставте назад у холодильник. Повторюємо цю процедуру три рази (або більше). Це робиться для того, аби в морозиві не було кристаликів. Після останнього перемішування залиште морозиво в морозилці до повного застигання (приблизно годин 6-8).

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