Полуничний сорбет. Ідеальне морозиво для тих, хто худне

Сорбет — один із найдавніших десертів в історії. І він хороший тим, що його неймовірно просто готувати.

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Сорбет був придуманий у незапам'ятні часи, і готували його по всьому світу скрізь, де були фрукти та можливість їх заморозити. У сучасній інтерпретації це чудова альтернатива морозиву та відмінний десерт для тих, хто хоче схуднути, адже в сорбеті немає нічого калорійного.

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Сорбет часто подають у ресторанах — це обов'язковий пункт у літньому меню. Але його легко можна приготувати вдома, що, безсумнівно, куди дешевше. Зараз, коли на прилавках уже з'явилася полуниця, Фокус пропонує рецепт простого та смачного полуничного сорбету.

Полуничний сорбет

Складові:

Полуниця — 300 г

Лимон — 1 штука

Цукор — 75 г

М'ята — 2 стебла

Полуницю потрібно помити й прибрати хвостики, а потім розрізати на частинки, перекласти в миску та засипати цукром. Додати лимонний сік. Залишити щонайменше на п'ятнадцять хвилин, щоб полуниця зацукорилася та пустила сік.

Примітка: можна обійтися без цукру, якщо полуниця досить солодка. Також можна використати цукрову пудру.

Після цього подрібнити полуницю до утворення однорідного пюре блендером. Якщо вам хочеться отримати більш однорідну та гладку масу, можна протерти пюре через сито. Але це необов'язково.

Фото: Соцсети

Перелити пюре в простору ємність і прибрати в морозилку на ніч. Головна умова: іноді, хоча б щогодини сорбет потрібно перемішувати вінчиком або виделкою, щоб не утворювалися великі кристали льоду, а маса залишалася однорідною. Проводити цю процедуру треба не менше трьох-чотирьох разів.

Готовий сорбет викласти в креманки, прикрасити полуницею та тонко нарізаною м'ятою.

Примітка: у сорбет можна за бажання додати алкоголь — наприклад, трохи рому або шампанського.

Бонус: полуничний сорбет із бананом

[ + – ] Полунично-банановий сорбет Фото: Соцсети

Якщо сорбет тільки з полуниці хочеться трохи пом'якшити, то варто приготувати сорбет із полуниці та бананів. До вже відомого списку інгредієнтів потрібно лише додати 100 г бананів — стиглих і солодких. Попередньо їх потрібно заморозити шматочками в морозилці та перебити блендром із замороженою полуницею.

Далі процедура незмінна: помістити масу в морозилку на ніч, перемішувати щогодини.

Можна прискорити процес, якщо перебити блендером уже заморожені попередньо банани та полуницю — тоді сорбет можна їсти, як тільки маса стане однорідною.

Так сорбети можна готувати буквально з будь-яких фруктів, які виявляться під рукою. Можна експериментувати, змішуючи різні смаки, можна додати кокосові вершки — тоді сорбет вийде вершковим на смак. Також варто пам'ятати, що цукор можна замінити на рідкий мед.