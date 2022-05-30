Клубничный сорбет. Идеальное мороженое для худеющих

Сорбет – один из древнейших десертов в истории. И он хорош тем, что его невероятно просто готовить

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Сорбет был придуман в незапамятные времена, и готовили его по всему миру везде, где были фрукты и возможность их заморозить. В современной интерпретации – это отличная альтернатива мороженому и прекрасный десерт для тех, кто хочет похудеть: ведь в сорбете нет ничего калорийного.

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Сорбет часто подают в ресторанах – это обязательный пункт в летнем меню. Но его с легкостью можно приготовить дома, что, несомненно, куда дешевле. Сейчас, когда на прилавках уже появилась клубника – Фокус предлагает рецепт простого и вкусного клубничного сорбета.

Клубничный сорбет

Ингредиенты:

Клубника 300 г

Лимон 1 штука

Сахар 75 г

Мята 2 стебля

Клубнику нужно помыть и убрать хвостики, а потом разрезать на дольки, переложить в миску и засыпать сахаром. Добавить лимонный сок. Оставить минимум на пятнадцать минут, чтобы клубника засахарилась и пустила сок.

Примечание: можно обойтись без сахара, если клубника достаточно сладкая. Также можно использовать сахарную пудру.

После измельчить клубнику до образования однородного пюре блендером. Если вам хочется получить более однородную и гладкую массу — можно протереть пюре через сито. Но это необязательно.

Фото: Соцсети

Перелить пюре в просторную емкость и убрать в морозилку на ночь. Главное условие. Время от времени, хотя бы раз в час сорбет нужно перемешивать венчиком, или вилкой, чтобы не образовывались крупные кристаллы льда, а масса оставалась однородной. Проводить эту процедуру надо не менее трех-четырех раз.

Готовый сорбет выложить в креманки, украсить клубникой и тонко нарезанной мятой.

Примечание: в сорбет можно при желании добавить алкоголь – например немного рома, или шампанского.

Бонус: Клубничный сорбет с бананом

[ + – ] Клубнично-банановый сорбет Фото: Соцсети

Если сорбет только из клубники хочется немного смягчить – то стоит приготовить сорбет из клубники и бананов. К уже известному списку ингредиентов нужно лишь добавить 100 гр бананов: спелых и сладких. Предварительно их нужно заморозить кусочками в морозилке и перебить блендром с замороженной клубникой.

Дальше процедура неизменна: поместить массу в морозилку на ночь, перемешивать раз в час.

Можно ускорить процесс, если перебить блендером уже замороженные предварительно бананы и клубнику – тогда сорбет можно есть, как только масса станет однородной.

Стоит отметить, что таким образом сорбеты можно готовить буквально из любых фруктов, какие окажутся под рукой. Можно экспериментировать – смешивая разные вкусы, можно добавить кокосовые сливки – тогда сорбет выйдет более сливочным на вкус. Также стоит помнить, что сахар можно заменить жидким медом.