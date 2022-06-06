UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Полезная конфета. Топ-3 простых рецепта с клубникой от Евгения Клопотенко

Виктория Сытняк
197
рецепты с клубникой, кулинарные рецепты, рецепты от хлопот, летние блюда, с чем приготовить клубнику
Фото: Клопотенко

Клубнику называют природной конфетой, ведь употребляя ее можно уменьшить количество сахара в рационе.

С первыми летними днями на огородах и прилавках появляется все больше клубники, которой можно смаковать и просто так, и приготовив разнообразные кулинарные шедевры. Украинский ресторатор Евгений Клопотенко поделился несколькими рецептами, казалось бы, привычных блюд, которые можно разбавить сладкой клубникой.

Красная и сладкая ягода входит в десятку лучших ягод по антиоксидантной способности, клубнику также называют "природной конфетой", ведь, употребляя ее, можно снизить количество сахара в рационе. К тому же, в 100 г клубники всего 33 калории.

Шеф-повар советует использовать клубнику там, где вы обычно используете помидор или обратите внимание на сочетание ягоды с другими ингредиентами:

"✔️Клубника + сметана (вне времени)

✔️Клубника + творог. Завернуть в слоеное тесто и запечь

✔️Клубника + оливковое масло + свежемолотый перец + твердый-твердый выдержанный сыр".

Необычный салат из перловки и клубники

Обычную кашу перловку, которой в свое время кормили детей в школе, можно разнообразить и сделать из нее настоящий кулинарный шедевр.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для салата:

  • ½ стакана перловки
  • 1,5 стакана воды
  • 200 г клубники
  • 12 веточек кинзы

Для заправки:

  • 1 ст. л. меда
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • сок ½ лимона
  • соль и перец по вкусу
Салат с перловой кашей и клубникой
Салат с перловой кашей и клубникой

Для начала замачиваем перловку на 1-3 часа, промываем и варим до готовности. При том, что зернышки каши должны оставаться упругими и не развариваться.

В это время 200 г клубники моем, высушиваем бумажным полотенцем и режем половинками.

После этого 12 веточек кинзы моем и мелко рубим.

Кинзу, клубнику и перловку смешиваем в одной миске.

После всех предыдущих шагов беремся за приготовление заправки: смешиваем 1 ст. л. меда, 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона и добавляем соль и перец по вкусу.

Заправляем салат и хорошо смешиваем его.

Сырная запеканка с клубникой

Детский десерт можно разнообразить сезонными ягодами, от чего его полюбят и взрослые, и малыши.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 550 г творог (домашний)
  • 500 г клубника
  • 45 г манка
  • 120 г сахар
  • 20 г сливочное масло
  • 5 г ванильный сахар
  • 70 г изюм
  • 5 шт. яйцо
  • 50 г сметана
  • 1 ст. л. корица (молотая)
Сырная запеканка с клубникой
Сырная запеканка с клубникой

Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. В это время моем и очищаем клубнику от хвостиков.

Взбиваем в миске 2 яйца с сахаром, добавляем в них сыр, манку, сметану. Все это хорошо смешиваем.

Вводим в массу по одному яйцу, добавляем ванильный сахар и изюм, хорошо смешиваем. Смазываем форму для запекания сливочным маслом.

После этого на дно формы выкладываем клубнику, а сверху заливаем творожную смесь, посыпаем корицей и отправляем в духовку на 30-40 минут, пока поверхность запеканки не станет покрываться коричневой корочкой.

Карпаччо с редиской и клубникой

Итальянский рецепт нашел новое прочтение в 2022 году. Вместо тонко нарезанной говядины можно добавить, поэкспериментировав, редис и клубнику.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г клубники
  • 150 г редиса
  • 1-2 щепотки молотого кориандра
  • 1-2 щепотки микса перцев
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сока лимона
  • соль по вкусу
Необычный вариант закуски
Необычный вариант закуски

Для начала берем 200 г спелой клубники, очистив ее от хвостиков и промываем ягоды под струей холодной воды. После этого сушим их на бумажных полотенцах.

Тогда 150 г редиса моем, очищаем от хвостиков и режем тонкими кружочками.

Когда клубника просохнет от воды, режем ее на кружочки и осторожно перекладываем в небольшую миску, добавив в посуду щепотку соли и 1 ст. л. сока лимона. Оставляем ее на 10 минут.

Кружочки редиса кладем в другую посуду, поливаем 1 ст. л. оливкового масла. Все это хорошо смешиваем.

Берем большую плоскую тарелку и выкладываем кружочки клубники в один слой. Половину тарелки с клубникой посыпаем молотым миксом перцев, а вторую – молотым кориандром.

Для завершения необычной закуски сверху на клубнику выкладываем кружочки редиса.

Напомним, как приготовить в домашних условиях чизкейк с бананом и кардамоном.