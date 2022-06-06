Полезная конфета. Топ-3 простых рецепта с клубникой от Евгения Клопотенко
Клубнику называют природной конфетой, ведь употребляя ее можно уменьшить количество сахара в рационе.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
С первыми летними днями на огородах и прилавках появляется все больше клубники, которой можно смаковать и просто так, и приготовив разнообразные кулинарные шедевры. Украинский ресторатор Евгений Клопотенко поделился несколькими рецептами, казалось бы, привычных блюд, которые можно разбавить сладкой клубникой.
Красная и сладкая ягода входит в десятку лучших ягод по антиоксидантной способности, клубнику также называют "природной конфетой", ведь, употребляя ее, можно снизить количество сахара в рационе. К тому же, в 100 г клубники всего 33 калории.
Шеф-повар советует использовать клубнику там, где вы обычно используете помидор или обратите внимание на сочетание ягоды с другими ингредиентами:
"✔️Клубника + сметана (вне времени)
✔️Клубника + творог. Завернуть в слоеное тесто и запечь
✔️Клубника + оливковое масло + свежемолотый перец + твердый-твердый выдержанный сыр".
Необычный салат из перловки и клубники
Обычную кашу перловку, которой в свое время кормили детей в школе, можно разнообразить и сделать из нее настоящий кулинарный шедевр.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для салата:
- ½ стакана перловки
- 1,5 стакана воды
- 200 г клубники
- 12 веточек кинзы
Для заправки:
- 1 ст. л. меда
- 3 ст. л. оливкового масла
- сок ½ лимона
- соль и перец по вкусу
Для начала замачиваем перловку на 1-3 часа, промываем и варим до готовности. При том, что зернышки каши должны оставаться упругими и не развариваться.
В это время 200 г клубники моем, высушиваем бумажным полотенцем и режем половинками.
После этого 12 веточек кинзы моем и мелко рубим.
Кинзу, клубнику и перловку смешиваем в одной миске.
После всех предыдущих шагов беремся за приготовление заправки: смешиваем 1 ст. л. меда, 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона и добавляем соль и перец по вкусу.
Заправляем салат и хорошо смешиваем его.
Сырная запеканка с клубникой
Детский десерт можно разнообразить сезонными ягодами, от чего его полюбят и взрослые, и малыши.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 550 г творог (домашний)
- 500 г клубника
- 45 г манка
- 120 г сахар
- 20 г сливочное масло
- 5 г ванильный сахар
- 70 г изюм
- 5 шт. яйцо
- 50 г сметана
- 1 ст. л. корица (молотая)
Для начала разогреваем духовку до 180 градусов. В это время моем и очищаем клубнику от хвостиков.
Взбиваем в миске 2 яйца с сахаром, добавляем в них сыр, манку, сметану. Все это хорошо смешиваем.
Вводим в массу по одному яйцу, добавляем ванильный сахар и изюм, хорошо смешиваем. Смазываем форму для запекания сливочным маслом.
После этого на дно формы выкладываем клубнику, а сверху заливаем творожную смесь, посыпаем корицей и отправляем в духовку на 30-40 минут, пока поверхность запеканки не станет покрываться коричневой корочкой.
Карпаччо с редиской и клубникой
Итальянский рецепт нашел новое прочтение в 2022 году. Вместо тонко нарезанной говядины можно добавить, поэкспериментировав, редис и клубнику.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г клубники
- 150 г редиса
- 1-2 щепотки молотого кориандра
- 1-2 щепотки микса перцев
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сока лимона
- соль по вкусу
Для начала берем 200 г спелой клубники, очистив ее от хвостиков и промываем ягоды под струей холодной воды. После этого сушим их на бумажных полотенцах.
Тогда 150 г редиса моем, очищаем от хвостиков и режем тонкими кружочками.
Когда клубника просохнет от воды, режем ее на кружочки и осторожно перекладываем в небольшую миску, добавив в посуду щепотку соли и 1 ст. л. сока лимона. Оставляем ее на 10 минут.
Кружочки редиса кладем в другую посуду, поливаем 1 ст. л. оливкового масла. Все это хорошо смешиваем.
Берем большую плоскую тарелку и выкладываем кружочки клубники в один слой. Половину тарелки с клубникой посыпаем молотым миксом перцев, а вторую – молотым кориандром.
Для завершения необычной закуски сверху на клубнику выкладываем кружочки редиса.
Напомним, как приготовить в домашних условиях чизкейк с бананом и кардамоном.