Сезонная ягода июня. Рецепты простых салатов с клубникой 2022

Клубника известна своими полезными свойствами. Ее можно употреблять, уменьшая количество сахара в вашем рационе.

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Казалось бы, десертный ингредиент, клубнику можно использовать только в тортах, смузи или есть ее с сахаром. Однако шеф-повар Евгений Клопотенко советует попробовать сделать со сладкой клубники разнообразные летние салаты.

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Обычно клубника используется с базиликом, бальзамическим уксусом и перцем чили. Но это классика. Следует выйти за рамки и открыть свое сердце новым вкусам и сочетаниям.

Салат с клубникой и овощами

Совместив ягоды и овощи, вы получите непревзойденный вкус и значительную пользу от блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г клубники

2 томаты

1 кабачок

3 веточки мяты

1 ст. л. оливкового масла (и дополнительно для жарки)

соль по вкусу

[ + – ] Салат с клубникой и овощами Фото: Клопотенко

Для начала режем кабачок кольцами, а томаты – небольшими кусочками. Обжариваем овощи на сковороде гриль или же на открытом гриле 2-3 минуты. Солим их по вкусу.

После этого моем клубнику и отрезаем ее зеленые хвостики. Смешиваем в салатнике клубнику с овощами и добавляем измельченные листья мяты и оливковое масло.

Блюдо можно подавать к столу.

Салат с клубникой и щавелем

Сочетание кислого щавеля и сладкой клубники – опыт, который следует пережить в своей кулинарной жизни.

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г клубники

100 г стеблей сельдерея

50 г листьев щавеля

1 ч. л. семена черного кунжута

1 ч. л. сахарной пудры

1 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

[ + – ] Салат с клубникой и щавелем

Для начала моем клубнику и режем ее пополам. После этого моем щавель и отрезаем его нижние стебли, а листья рвём руками. Стебли сельдерея режем тонкими частицами.

Смешиваем в салатнике клубнику, сельдерей и листья щавеля. После все это заправляем оливковым маслом, добавляем сахарную пудру и семена кунжута.

Салат с клубникой, томатами и базиликом

"Можете мне поверить, салат с клубникой, томатами и базиликом — идеальный сезонный рецепт", — отмечает Евгений Клопотенко и советует попробовать сочетание классического томаты-базилик со сладкой клубникой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

300 г клубники

300 г томатов черри

30 г листьев базилика

1 ст. л. семян подсолнечника (очищенного)

1 ч. л. бальзамического уксуса

1 ч. л. лимонного сока

1 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

[ + – ] Салат с клубникой, томатами и базиликом

Для начала хорошо моем клубнику, очищаем ее от зеленых хвостиков и режем на 2 части. Тем временем томаты черри тоже режем пополам. Листья базилика обрываем с веток, которые после этого выбрасываем.

Смешиваем в небольшой емкости бальзамический уксус, лимонный сок и оливковое масло.

После этого выкладываем клубнику, томаты и листья базилика в салатник, слегка перемешиваем, добавляем семена подсолнечника и соус. Солим по вкусу.

По совету украинского ресторатора и шеф-повара Евгения Клопотенко, если вы хотите сделать салат более питательным, добавьте к каждой порции несколько кусочков свежей моцареллы. Однако, если вам не нравится вкус бальзамического уксуса, можете использовать красный винный уксус.

Салат с клубникой и фенхелем

Фенхель и клубника – то, что нужно в начале лета тем, кто любит оригинальные салаты, считает Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

70 г клубники

100 г корня фенхеля

2 ст. л. оливкового масла

перец чили по вкусу

несколько капель бальзамического уксуса

[ + – ] Салат с клубникой и фенхелем

Для начала фенхель(100 г) и клубнику(70 г) нарезаем слайсами среднего размера.

После этого в миске смешиваем оливковое масло, соль и чуть-чуть перца чили, добавляем к ним фенхель и сладкую клубнику.

В конце добавляем две-три капли бальзамического уксуса.

Напомним, какие еще необычные блюда можно приготовить из сезонного продукта — сладкой клубники. Ягода впишется как в салаты, так и в необычные закуски, например карпаччо.

Также Фокус писал о простом рецепте легкого летнего салата с курицей гриль и пекинской капустой.