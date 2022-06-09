Сезонная ягода июня. Рецепты простых салатов с клубникой 2022
Клубника известна своими полезными свойствами. Ее можно употреблять, уменьшая количество сахара в вашем рационе.
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Казалось бы, десертный ингредиент, клубнику можно использовать только в тортах, смузи или есть ее с сахаром. Однако шеф-повар Евгений Клопотенко советует попробовать сделать со сладкой клубники разнообразные летние салаты.
Обычно клубника используется с базиликом, бальзамическим уксусом и перцем чили. Но это классика. Следует выйти за рамки и открыть свое сердце новым вкусам и сочетаниям.
Салат с клубникой и овощами
Совместив ягоды и овощи, вы получите непревзойденный вкус и значительную пользу от блюда.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г клубники
- 2 томаты
- 1 кабачок
- 3 веточки мяты
- 1 ст. л. оливкового масла (и дополнительно для жарки)
- соль по вкусу
Для начала режем кабачок кольцами, а томаты – небольшими кусочками. Обжариваем овощи на сковороде гриль или же на открытом гриле 2-3 минуты. Солим их по вкусу.
После этого моем клубнику и отрезаем ее зеленые хвостики. Смешиваем в салатнике клубнику с овощами и добавляем измельченные листья мяты и оливковое масло.
Блюдо можно подавать к столу.
Салат с клубникой и щавелем
Сочетание кислого щавеля и сладкой клубники – опыт, который следует пережить в своей кулинарной жизни.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г клубники
- 100 г стеблей сельдерея
- 50 г листьев щавеля
- 1 ч. л. семена черного кунжута
- 1 ч. л. сахарной пудры
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Для начала моем клубнику и режем ее пополам. После этого моем щавель и отрезаем его нижние стебли, а листья рвём руками. Стебли сельдерея режем тонкими частицами.
Смешиваем в салатнике клубнику, сельдерей и листья щавеля. После все это заправляем оливковым маслом, добавляем сахарную пудру и семена кунжута.
Салат с клубникой, томатами и базиликом
"Можете мне поверить, салат с клубникой, томатами и базиликом — идеальный сезонный рецепт", — отмечает Евгений Клопотенко и советует попробовать сочетание классического томаты-базилик со сладкой клубникой.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 300 г клубники
- 300 г томатов черри
- 30 г листьев базилика
- 1 ст. л. семян подсолнечника (очищенного)
- 1 ч. л. бальзамического уксуса
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль по вкусу
Для начала хорошо моем клубнику, очищаем ее от зеленых хвостиков и режем на 2 части. Тем временем томаты черри тоже режем пополам. Листья базилика обрываем с веток, которые после этого выбрасываем.
Смешиваем в небольшой емкости бальзамический уксус, лимонный сок и оливковое масло.
После этого выкладываем клубнику, томаты и листья базилика в салатник, слегка перемешиваем, добавляем семена подсолнечника и соус. Солим по вкусу.
По совету украинского ресторатора и шеф-повара Евгения Клопотенко, если вы хотите сделать салат более питательным, добавьте к каждой порции несколько кусочков свежей моцареллы. Однако, если вам не нравится вкус бальзамического уксуса, можете использовать красный винный уксус.
Салат с клубникой и фенхелем
Фенхель и клубника – то, что нужно в начале лета тем, кто любит оригинальные салаты, считает Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 70 г клубники
- 100 г корня фенхеля
- 2 ст. л. оливкового масла
- перец чили по вкусу
- несколько капель бальзамического уксуса
Для начала фенхель(100 г) и клубнику(70 г) нарезаем слайсами среднего размера.
После этого в миске смешиваем оливковое масло, соль и чуть-чуть перца чили, добавляем к ним фенхель и сладкую клубнику.
В конце добавляем две-три капли бальзамического уксуса.
Напомним, какие еще необычные блюда можно приготовить из сезонного продукта — сладкой клубники. Ягода впишется как в салаты, так и в необычные закуски, например карпаччо.
Также Фокус писал о простом рецепте легкого летнего салата с курицей гриль и пекинской капустой.