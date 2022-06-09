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Сезонная ягода июня. Рецепты простых салатов с клубникой 2022

Виктория Сытняк
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Фото: Клопотенко | Салат с клубникой

Клубника известна своими полезными свойствами. Ее можно употреблять, уменьшая количество сахара в вашем рационе.

Казалось бы, десертный ингредиент, клубнику можно использовать только в тортах, смузи или есть ее с сахаром. Однако шеф-повар Евгений Клопотенко советует попробовать сделать со сладкой клубники разнообразные летние салаты.

Обычно клубника используется с базиликом, бальзамическим уксусом и перцем чили. Но это классика. Следует выйти за рамки и открыть свое сердце новым вкусам и сочетаниям.

Салат с клубникой и овощами

Совместив ягоды и овощи, вы получите непревзойденный вкус и значительную пользу от блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г клубники
  • 2 томаты
  • 1 кабачок
  • 3 веточки мяты
  • 1 ст. л. оливкового масла (и дополнительно для жарки)
  • соль по вкусу
Салат с клубникой и овощами
Салат с клубникой и овощами
Фото: Клопотенко

Для начала режем кабачок кольцами, а томаты – небольшими кусочками. Обжариваем овощи на сковороде гриль или же на открытом гриле 2-3 минуты. Солим их по вкусу.

После этого моем клубнику и отрезаем ее зеленые хвостики. Смешиваем в салатнике клубнику с овощами и добавляем измельченные листья мяты и оливковое масло.

Блюдо можно подавать к столу.

Салат с клубникой и щавелем

Сочетание кислого щавеля и сладкой клубники – опыт, который следует пережить в своей кулинарной жизни.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г клубники
  • 100 г стеблей сельдерея
  • 50 г листьев щавеля
  • 1 ч. л. семена черного кунжута
  • 1 ч. л. сахарной пудры
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу
Салат с клубникой и щавелем
Салат с клубникой и щавелем

Для начала моем клубнику и режем ее пополам. После этого моем щавель и отрезаем его нижние стебли, а листья рвём руками. Стебли сельдерея режем тонкими частицами.

Смешиваем в салатнике клубнику, сельдерей и листья щавеля. После все это заправляем оливковым маслом, добавляем сахарную пудру и семена кунжута.

Салат с клубникой, томатами и базиликом

"Можете мне поверить, салат с клубникой, томатами и базиликом — идеальный сезонный рецепт", — отмечает Евгений Клопотенко и советует попробовать сочетание классического томаты-базилик со сладкой клубникой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 300 г клубники
  • 300 г томатов черри
  • 30 г листьев базилика
  • 1 ст. л. семян подсолнечника (очищенного)
  • 1 ч. л. бальзамического уксуса
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль по вкусу
Салат с клубникой, томатами и базиликом
Салат с клубникой, томатами и базиликом

Для начала хорошо моем клубнику, очищаем ее от зеленых хвостиков и режем на 2 части. Тем временем томаты черри тоже режем пополам. Листья базилика обрываем с веток, которые после этого выбрасываем.

Смешиваем в небольшой емкости бальзамический уксус, лимонный сок и оливковое масло.

После этого выкладываем клубнику, томаты и листья базилика в салатник, слегка перемешиваем, добавляем семена подсолнечника и соус. Солим по вкусу.

По совету украинского ресторатора и шеф-повара Евгения Клопотенко, если вы хотите сделать салат более питательным, добавьте к каждой порции несколько кусочков свежей моцареллы. Однако, если вам не нравится вкус бальзамического уксуса, можете использовать красный винный уксус.

Салат с клубникой и фенхелем

Фенхель и клубника – то, что нужно в начале лета тем, кто любит оригинальные салаты, считает Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 70 г клубники
  • 100 г корня фенхеля
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • перец чили по вкусу
  • несколько капель бальзамического уксуса
Салат с клубникой и фенхелем
Салат с клубникой и фенхелем

Для начала фенхель(100 г) и клубнику(70 г) нарезаем слайсами среднего размера.

После этого в миске смешиваем оливковое масло, соль и чуть-чуть перца чили, добавляем к ним фенхель и сладкую клубнику.

В конце добавляем две-три капли бальзамического уксуса.

Напомним, какие еще необычные блюда можно приготовить из сезонного продукта — сладкой клубники. Ягода впишется как в салаты, так и в необычные закуски, например карпаччо.

Также Фокус писал о простом рецепте легкого летнего салата с курицей гриль и пекинской капустой.