На новый лад. Рецепт самой вкусной шарлотки с персиками

Английский бисквит идеально впишется в ваш завтрак или может служить подарком для друга.

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Шарлотка обычно ассоциируется с яблоками, но не стоит ограничивать себя и бояться новых экспериментов. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует использовать для шарлотки и другие сезонные фрукты, например вишни или груши, инжир, сливы или абрикосы. Эти фрукты желательно иметь свежими, потому что замороженные могут изменить текстуру бисквита, ведь они имеют в своем составе избыток влаги. А наш десерт любит более сухие варианты начинки.

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"Вне сезона к бисквитному тесту добавляйте разные сухофрукты, как вяленый инжир, курагу или чернослив. Предварительно их необходимо пропарить в воде. Будьте уверены – это тоже будет довольно оригинально и вкусно!" – отмечает Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

5 яиц

200 г сахара

180 г муки

1/2 ч. л. соды

400 г персиков

10 г сливочного масла (для смазывания формы)

Для начала берём 5 шт. яиц, моем их и вытираем. Аккуратно разбиваем и отделяем белки от желтков. Сначала беремся за белки и помещаем их в чашу кухонного комбайна или миску и взбиваем. Добавляем 200 г сахара в смесь и продолжаем взбивать. Затем вводим яичные желтки и продолжаем взбивать еще одну минуту.

Впоследствии берем соду (1/2 ч. л.) и смешиваем ее со 180 г муки. Эту смесь постепенно вводим в смесь с яйцами и сахаром. Продолжаем взбивать еще одну минуту. Наше готовое тесто должно напоминать густую сметану.

Берем 400 г персиков, хорошо их моем, вытираем и чистим от косточек. Режем их дольками.

Форму диаметром 26-28 см смазываем сливочным маслом. Вливаем в форму половину объема теста.

На тесто по периметру формы выкладываем дольки персиков так, чтобы они были отдельно друг от друга.

Вливаем в форму остальное тесто. Разогреваем духовку до 220 градусов и помещаем туда форму. Печем нашу персиковую шарлотку при 220 градусах в течение 5 минут, после чего убавляем температуру до 170 градусов и выпекаем до готовности примерно 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Готовую шарлотку следует охладить в форме. А подавать можно со взбитыми сливками или мороженым.

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