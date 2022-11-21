Тонке тісто та багато начинки. Як приготувати справжній американський яблучний пиріг

Яблучні пироги вважаються національною їжею в США і відрізняються вони щедрою кількістю начинки і тонким тістом, що тане в роті.

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В Америку яблучні пироги привезли ще XVII столітті англійські, німецькі та шведські переселенці. Тож із того часу яблучний пиріг з'явився в меню всіх ресторанів і навіть фаст-фудів на кшталт "Макдональдса".

Існує безліч рецептів американських яблучних пирогів, але поєднує їх одне: багато яблучної начинки з корицею та тонке хрустке тісто.

Американський яблучний пиріг

Інгредієнти:

яблука — 1 кг;

коричневий цукор (але можна і білий) — 190 г;

борошно — 400 г;

вершкове масло — 225 г;

два яйця;

кориця.

Спочатку готуємо тісто: збиваємо масло та 50 грамів цукру у великій мисці, поки маса не стане однорідною. Додаємо одне ціле яйце й один жовток. Білок поки що відставляємо. Збиваємо знову. Додаємо 350 г борошна і перемішуємо ложкою, поки тісто не сформується, тоді продовжуємо вимішувати руками на припиленій борошном поверхні.

Вимішавши, скачуємо тісто в кулю, загортаємо плівку і відставляємо мінімум на 45 хвилин.

А потім чистимо яблука нарізаємо тонкими скибочками. Нарізані — викладаємо на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу.

Змішуємо обсушені яблука зі 140 г цукру, корицею і 50 г борошна.

Розігріваємо духовку до 170 градусів. Злегка збиваємо яєчний білок виделкою. Третину тіста залишаємо загорнутим у плівку, а решту тіста розкатуємо та викладаємо у форму.

Яблука з корицею і цукром знову перемішуємо та викладаємо у форму на тісто. Краї змочуємо водою і закриваємо зверху розкатаним тістом, що залишилося, заліплюємо краї, відрізаємо зайве тісто та робимо на нашому пирозі кілька надрізів, щоб виходила пара. Якщо цього не зробити — верх пирога надується міхуром.

Змащуємо пиріг білком, посипаємо цукровою пудрою і запікаємо в духовці протягом 40-45 хвилин. Коли пиріг буде готовий, дістаємо його з духовки, залишаємо відпочити хвилин на десять. Американський яблучний пиріг готовий.

Також ви можете приготувати найсмачнішу яблучну шарлотку, а також просто запекти яблука в духовці з горіхами та сухофруктами.