Якщо лінь бавитися з тістом. Рецепт печених яблук з горіхами та сухофруктами

Яблучні пироги — справжній осінній десерт з можливих, але іноді замішувати тісто ліньки, і тоді можна просто запекти яблука в духовці.

Related video

Печені яблука — це простий та дієтичний рецепт осіннього десерту. Щобільше, їх можна запікати із чим завгодно, навіть із сиром та своїми улюбленими сухофруктами, або цукатами.

А смаку можна додати за допомогою класичних "яблучних" приправ: кориці, кардамону або ванілі. Після запікання їх можна присипати цукровою пудрою або полити рідким медом. А можна додати кульку ванільного морозива.

Печені яблука з горіхами та сухофруктами

Яблука — 4 штуки;

Курага — 25 г;

Чорнослив — 25 г;

Родзинки — 25 г;

Горіхи — будь-які, які любите, навіть грецькі – пара столових ложок;

Кориця — 1 чайна ложка;

Мелений імбир — на кінчику ножа;

Мед або кленовий сироп.

Завчасно приготуйте усі інгредієнти. Припустимо, у вас великі яблука приблизно однакової величини. Тоді на кожне яблуко вам знадобиться по 25 г кожних сухофруктів і по столовій ложці суміші горіхів.

Сухофрукти замочіть у гарячій воді на 20 хвилин. Після дістаньте їх і дрібно поріжте. Подрібніть горіхи, але так, щоб відчувалася структура. Додайте в начинку корицю та імбир — перемішайте.

Тепер підготуйте яблука — зріжте верхівку з живцем і витягніть серцевину. Це можна зробити як чайною ложкою та ножем, так і спеціальним інструментом. Але стежте, щоб саме яблуко залишилося цілим — інакше вам не буде чого запікати.

Проколіть шкірку яблук у кількох місцях зубочисткою, щоб вона не лопнула при запіканні.

Наповніть яблука начинкою. Загорніть кожне яблуко у фольгу так, щоб зверху начинка залишилася на очах. Викладіть яблука на деко і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

Перед подачею дайте яблукам трохи охолонути, зніміть з них фольгу і подавайте з медом або кленовим сиропом. Можете додати морозиво або присипати цукровою пудрою.

А якщо ви все-таки вирішили приготувати пиріг з яблуками, то це може бути найсмачніша шарлотка, національний британський десерт крамбл, який готують з часів Другої світової війни, або ж традиційний український десерт — вареники. Нехай це не пиріг, але спробувати щось новеньке завжди цікаво.