Вареники з яблуками. Рецепт ідеального українського десерту

Традиційно, солодкі вареники готують із вишнями, але зараз сезон яблучних пирогів, тож можна поєднати дві ці традиції.

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Вареники — національна українська страва. Їх готують з різними начинками, як солодкими, так і ні. Традиційно, десертні вареники — це вареники з вишнями або солодким сиром.

Але відомий кулінарний блогер Едуард Насиров запропонував поєднати дві традиції — українську та осінню — яка передбачає приготування пирогів з яблуками та корицею.

Вареники з яблуками

Інгредієнти для тіста:

Борошно — 300 г

Окріп — 120 мл

Дрібка солі

1 ст. л олії

Для начинки:

Три яблука, нарізати дрібним кубиком

Сік та цедра половинки лимона

Половинка чайної ложки ванільного цукру

Цукор — 2 ст. л

Вершкове масло — 100 г

Сметана, кориця та яблука для подачі

Замісіть тісто, змішавши усі інгредієнти. За потреби додайте більше води. Варто зазначати, що змішуючи окріп і борошно, — ви отримуєте дуже еластичне тісто, яке можна розкачати дуже тонко.

Скачати тісто шаром, накрити рушником і залишити відпочити на 15 хвилин.

Для начинки наріжте кубиками яблука. За бажання — очистіть. Так начинка вийде ніжнішою. Змішайте з лимонною цедрою, лимонним соком та цукром: ванільним і ні. Дайте постояти хвилин 15 і злийте рідину, що утворилася.

Розкачайте тісто, виріжте кругляші і ліпіть вареники, доки скінчиться начинка. Закип'ятіть воду та варіть вареники близько двох хвилин. Потім змішайте їх із вершковим маслом, перекладіть у форму і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Подавайте вареники з карамелізованими скибочками яблук з корицею. Приготувати їх просто: розігрійте на сковороді вершкове масло, додайте яблука, обсмажуйте кілька хвилин, додайте цукор і корицю і перемішуйте до розчинення цукру.

Нагадаємо, ви також можете приготувати традиційні українські млинці з сиром та родзинками — налисники.