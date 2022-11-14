Вареники з яблуками. Рецепт ідеального українського десерту
Традиційно, солодкі вареники готують із вишнями, але зараз сезон яблучних пирогів, тож можна поєднати дві ці традиції.
Вареники — національна українська страва. Їх готують з різними начинками, як солодкими, так і ні. Традиційно, десертні вареники — це вареники з вишнями або солодким сиром.
Але відомий кулінарний блогер Едуард Насиров запропонував поєднати дві традиції — українську та осінню — яка передбачає приготування пирогів з яблуками та корицею.
Вареники з яблуками
Інгредієнти для тіста:
- Борошно — 300 г
- Окріп — 120 мл
- Дрібка солі
- 1 ст. л олії
Для начинки:
- Три яблука, нарізати дрібним кубиком
- Сік та цедра половинки лимона
- Половинка чайної ложки ванільного цукру
- Цукор — 2 ст. л
- Вершкове масло — 100 г
- Сметана, кориця та яблука для подачі
Замісіть тісто, змішавши усі інгредієнти. За потреби додайте більше води. Варто зазначати, що змішуючи окріп і борошно, — ви отримуєте дуже еластичне тісто, яке можна розкачати дуже тонко.
Скачати тісто шаром, накрити рушником і залишити відпочити на 15 хвилин.
Для начинки наріжте кубиками яблука. За бажання — очистіть. Так начинка вийде ніжнішою. Змішайте з лимонною цедрою, лимонним соком та цукром: ванільним і ні. Дайте постояти хвилин 15 і злийте рідину, що утворилася.
Розкачайте тісто, виріжте кругляші і ліпіть вареники, доки скінчиться начинка. Закип'ятіть воду та варіть вареники близько двох хвилин. Потім змішайте їх із вершковим маслом, перекладіть у форму і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин.
Подавайте вареники з карамелізованими скибочками яблук з корицею. Приготувати їх просто: розігрійте на сковороді вершкове масло, додайте яблука, обсмажуйте кілька хвилин, додайте цукор і корицю і перемішуйте до розчинення цукру.
Нагадаємо, ви також можете приготувати традиційні українські млинці з сиром та родзинками — налисники.