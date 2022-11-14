Вареники с яблоками. Рецепт идеального украинского десерта

Традиционно, сладкие вареники готовят с вишнями, но сейчас сезон яблочных пирогов, так что можно совместить две эти традиции.

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Вареники – национальное украинское блюдо. Их готовят с самыми разными начинками, как сладкими, так и нет. Традиционно, десертные вареники – это вареники с вишнями, или сладким творогом.

Но известный кулинарный блогер Эдуард Насыров предложил совместить две традиции – украинскую и осеннюю – которая предполагает приготовление пирогов с яблоками и корицей.

Вареники с яблоками

Ингредиенты для теста:

Мука – 300 гр.

Кипяток – 120 мл.

щепотка соли

1 ст.л. масла

Для начинки:

Три яблока, нарезать мелким кубиком

сок и цедра половинки лимона

Половинка чайной ложки ванильного сахара

Сахар – 2 ст. л.

Сливочное масло – 100 гр.

Сметана, корица и яблоки для подачи

Замесите тесто, смешав все ингредиенты. При необходимости добавьте больше воды. Надо отметить, что смешивая кипяток и муку – вы получаете очень эластичное тесто, которое можно раскатать очень тонко.

Скатайте тесто в шар, накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 15 минут.

Для начинки нарежьте яблоки кубиками. При желании – очистите. Так начинка выйдет более нежной. Смешайте с лимонной цедрой, лимонным соком и сахаром: ванильным и нет. Дайте постоять минут 15 и слейте образовавшуюся жидкость.

Раскатайте тесто, вырежьте кругляши и лепите вареники, пока не кончится начинка. Закипятите воду и варите вареники около двух минут. Потом смешайте их со сливочным маслом, переложите в форму и отправьте в разогретую до 200С духовку на 15-20 минут.

Подавайте вареники с карамелизированными ломтиками яблок с корицей. Приготовить их просто: разогрейте на сковороде сливочное масло, добавьте яблоки, обжаривайте несколько минут, добавьте сахар и корицу и перемешивайте до растворения сахара.

Напомним, вы также можете приготовить традиционные украинские блинчики с творогом и изюмом – налисники.